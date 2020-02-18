صورة على فيسبوك تقود مصريين اثنين للإعدام و5 آخرين للسجن

أصدرت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء، حكما بالإعدام شنقا ضد متهمَين اثنين بينما قضت بالسجن المشدد 15 عاما على 5 متهمين آخرين لقتلهم 3 أشخاص في محافظة قنا في صعيد مصر جنوب البلاد.

وجاء حكم محكمة جنايات نجع حمادي ضد المتهمين السبعة، بعد قتلهم شابا وشقيقه وثالثا، لأنهم قاموا بنشر صورة فتاة من عائلة الجناة على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك”.

واستخدم المتهمون الطلقات النارية ضد المجني عليهم حتى أرقدوهم جثثا هامدة إلى أن وصلت قوات الأمن إلى مقر الواقعة واتخذت اللازم وتم ضبط المتهمين وصولا إلى الحكم السابق.