مدرس مصري يتحرش بـ 120 طالبة

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بفصل معلم رياضيات من العمل بوزارة التربية والتعليم، بعد ثبوت اتهامه بالتحرش بطالبات فصلين كاملين يبلغ عددهن 120 طالبة.

وجاء حكم المحكمة الإدارية العليا بفصل المعلم المقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بالتحرش بالطالبات ووضع يده على أماكن حساسة بأجسادهن، وقيامه بترهيبهن، وتهديدهن حال الحديث عن ذلك الأمر.

وشددت المحكمة في الحكم على مبادئ المجال الوظيفي، ومواجهة كافة أنواع التحرش بالبنات، في الوقت الذي ذكرت فيه هيئة المحكمة معاناة الفتاة المصرية من مثل هذه التصرفات، الأمر الذي يجب أن يكون رادعاً لمرتكبي تلك الجرائم.

وأضافت المحكمة: ”المعلم له دور تربوي تجاه طلابه، بل يعمل على كسائهن والحفاظ على عفتهن، ومن يرتكب هذه الجرائم بحقهن جزاؤه البتر من المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها“.

وكان أولياء أمور الطالبات قد تقدموا بالشكاوى الرسمية ضد المعلم المتهم، مشيرين إلى قيامه بمسك صدور التلميذات ووضع يده على أفخاذهن وأكتافهن وعلى أماكن حساسة من أجسامهن وقيامه بإجلاسهن على رجليه والتحرش بهن، وصولاً إلى الحكم السابق.