وزير المال الاسكتلندي يستقيل بعد اتهامه بالتحرش بمراهق‎

المصدر: أ ف ب

أعلن وزير المال الاسكتلندي استقالته، يوم الخميس، فيما كان يستعد لعرض موازنة الحكومة؛ وذلك بعد تقارير إخبارية أوردت أنه تحرش بمراهق عبر الإنترنت.

وذكرت النسخة الاسكتلندية من صحيفة ”ذا صن“، أن ديريك ماكاي (42 عاما) العضو المعروف في الحزب القومي الاسكتلندي اتصل عبر انستغرام بمراهق في السادسة عشر لم يكن يعرفه، وبعث له بـ 270 رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مدى ستة أشهر، منذ آب/أغسطس 2019.

وأضافت الصحيفة، أن الوزير قال للمراهق إنه ”جذاب“ ودعاه إلى العشاء ومضى في ما يقوم به رغم أن المراهق كشف له سنه. وبادرت والدة الأخير إلى الإبلاغ عن الأمر.

وقال ماكاي في بيان: ”أتحمل كامل المسؤولية عن أفعالي. تصرفت بغباء وآسف بصدق لذلك“.

وأضاف: ”أقدم اعتذاري إلى الشخص المعني وعائلته“، موضحا أنه قدم ”استقالته بمفعول فوري“، مساء يوم الأربعاء، خلال لقاء مع رئيسة الوزراء نيكولا ستورجن، التي قبلتها.

وقالت الزعيمة القومية، يوم الخميس، أمام البرلمان، أن ”سلوكه ليس بمستوى المعايير المطلوبة من وزير“، لافتة إلى أنها لم تعلم بأمر الاتهامات إلا مساء يوم الأربعاء.

وأوضحت أنه تم أيضا تعليق عضوية ماكاي في الحزب وكتلته في البرلمان، ”في انتظار تحقيق أكثر عمقا“.

واعتبر ماكاي الأوفر حظا لخلافة ستورجن، وكان كشف مثليته في 2013 حين انفصل عن زوجته التي له منها ولدان، وفق ”ذا صن“.