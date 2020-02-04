محكمة مصرية تخلي سبيل المعارض كمال خليل

أخلت محكمة مصرية، يوم الثلاثاء، سبيل المهندس كمال خليل، الناشط السياسي اليساري، وأحد أبرز المعارضين في البلاد، بعد أكثر من 4 أشهر من الحبس، عقب القبض عليه في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكتب المحامي خالد علي، المرشح الرئاسي الأسبق في مصر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”الحمد لله الدائرة الثانية (إرهاب جنايات القاهرة) تقرر إخلاء سبيل المهندس كمال خليل خليل إبراهيم بتدابير احترازية والذي كان محبوسا على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وفي انتظار استئناف النيابة للقرار من عدمه“.

يذكر أن قوات الأمن في مصر ألقت القبض على كمال خليل، في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد دعوات المقاول محمد علي للتظاهر والنزول في الميادين للتظاهر ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة.

وبدأ المهندس كمال خليل، نشاطه السياسي منذ أن كان طالبا في سبعينيات القرن العشرين، ويدير حاليا مركزا للدراسات الاشتراكية، كما ألقي القبض عليه في يونيو/حزيران 2017، لمشاركته في مظاهرة رافضة لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أعلن بموجبها وجود جزيرتي تيران وصنافير ضمن المياه الإقليمية السعودية، وعرفت إعلاميا بـ“اتفاقية تيران وصنافير“.