صالح الجسمي يوجه رسالة لقائد شرطة دبي بشأن مريم حسين

وجه الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، رسالة إلى القائد العام لشرطة دبي، بسبب استمرار وجود الفنانة المغربية مريم حسين في بلاده، رغم صدور حكم بحبس الأخيرة شهرا يليه الإبعاد عن الدولة.

وأعرب الجسمي عن اندهاشه من استمرار وجودها خارج السجن، بعدما أعلنت مريم أنه يحق لها الاستئناف على الحكم من خلال محكمة ”التمييز“، ونيتها خوض معركة قضائية جديدة معه.

ونشر الجسمي، عبر حسابه الشخصي بموقع ”تويتر“، قائلا: ”رسالتي لسعادة القائد العام لشرطة دبي، ومساعده لشؤون البحث الجنائي، المدعوة مريم حسين إعويدات صدر ضدها حكم استئناف بالحبس والإبعاد، وأتساءل لماذا هي حرة طليقة، لا أحد فوق القانون ومن أخطأ يتحمل ما اقترفت يداه“.

رسالتي لسعادة القائد العام ل #شرطة_دبي ومساعده لشؤون البحث الجنائي، المدعوة #مريم_حسين إعويدات صدر عليها حكم استئناف بالحبس والإبعاد وأتساءل لماذا هي حرة طليقة، لا أحد فوق القانون ومن أخطأ يتحمل ما اقترفت يداه. @DubaiPoliceHQ pic.twitter.com/KaIhQxc4wu — Saleh Aljasmi|صالح الجسمي (@SalehJasmi) January 30, 2020

وكانت محكمة استئناف دبي قضت، الأحد الماضي، ببراءة الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي في قضية السب المتبادل والتشهير مع الفنانة المغربية مريم حسين، فيما قضت بحبس الأخيرة شهرا يليه الإبعاد عن الدولة.

وبعدها صعّدت الفنانة مريم حسين معركتها القضائية ضد الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، بشأن الحكم بحبسها لمدة شهر وإبعادها عن دولة الإمارات، موضحة أنه يحق لها الاستئناف على الحكم من خلال محكمة ”التمييز“.