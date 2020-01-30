مريم حسين تصعّد معركتها القضائية مع صالح الجسمي

صعّدت الفنانة المغربية مريم حسين معركتها القضائية ضد الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، بشأن الحكم بحبسها لمدة شهر وإبعادها عن دولة الإمارات، موضحة أنه يحق لها الاستئناف على الحكم من خلال محكمة ”التمييز“.

وقالت مريم حسين في رسالة بثتها عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“: ”الكلمة اللي أقدر أقولها لجمهوري، إني أثق في القضاء الإماراتي النزيه، الذي أتمني أن ينصفني في مرحلة التمييز بعد شهر من اليوم إن شاء الله“.

وأضافت: ”وإذا كان هذا الشخص (ص.ج) الذي كتب بسنابه، إن هذا الحكم الأخير والنهائي حتى بالتمييز، فكيف ومن وين له الخبر قبل لا يتحول الملف حقي للقضاء اللي بالتمييز؟ اترك لكم التحليل“.

وأثارت رسالة مريم حسين جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اتهمها الكثيرون بالتشكيك في نزاهة القضاء الإماراتي.

وعلق أحد الناشطين: ”هل تشكك مريم حسين بنزاهة القضاء وأن خصمها (صالح) لديه علاقات بالقضاء؟! ربما تريد أن تمهد لخطوة مهاجمة الإمارات فيما لو تم تنفيذ الحكم بحقها وتتهم القضاء لديهم بالفساد لكن الصحيح أن المادة (175) من نظام المرافعات الإماراتي نصت صراحة على أن طلب النقض لا يوقف التنفيذ بكل حال“.

هل تشكك #مريم_حسين بنزاهة القضاء وأن خصمها (صالح) لديه علاقات بالقضاء؟! ربما تريد أن تمهد لخطوة مهاجمة الإمارات فيما لو تم تنفيذ الحكم بحقها وتتهم القضاء لديهم بالفساد.. لكن الصحيح أن المادة (١٧٥) من نظام المرافعات الإماراتي نص صراحةً على أن طلب النقض لا يوقف التنفيذ بكل حال.. pic.twitter.com/vylSi9DNUc — فهيد (@fhed_09) January 27, 2020

وأردف مغرد قائلا: ”في مرحلة أنا الإنسان غلطه يعترف بغلطه، أظن مريم حسين ما تعلمت الدرس والحين تشكك بالقضاء والحكمة الصادرة، أتمنى يتم التنفيذ للحكم بسرعة علشان تتعلم“.

في مرحله انا الانسان غلظه يعترف بغلظه، اظن مريم حسين ما تعلمت الدرس والحين تشكك بالقضاء والحكمه الصادره، اتمنى يتم التنفيذ الحكمه بسرعه علشان تتعلم . — المحلل السياسي مختار احمد (@AxmadMukhtar) January 29, 2020

وكانت محكمة استئناف دبي قضت، الأحد الماضي، ببراءة الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي في قضية السب المتبادل والتشهير مع الفنانة المغربية مريم حسين، فيما قضت بحبس الأخيرة شهرا يليه الإبعاد عن الدولة.