مريم حسين توضح سبب اعتذارها لصالح الجسمي.. والأخير يرفض التنازل‎

كشفت الفنانة المغربية مريم حسين سبب اعتذارها للإعلامي الإماراتي صالح الجسمي بعد الحكم القضائي بحبسها وإبعادها عن الدولة.

وشاركت الفنانة المغربية خبرا عبر صفحتها على ”تويتر“، يقول إن مريم تضطر للاعتذار لحماية نفسها، وعلقت عليه قائلة: ”لحماية ابنتي“، في إشارة منها إلى أن خوفها على صغيرتها سبب اللجوء لذلك.

وكانت مريم حسين، قد اعتذرت لصالح الجسمي لعله يتنازل عن قضيته نحوها، وكتبت تقول عبر ”تويتر“: ”أولا: لك جزيل الشكر على مسعاك الكريم يا أم فاهد وهذا من أصلك الطيب، ثانيا: بخصوص الاعتذار على راسي وهذي رسالتي بموجب اعتذار مباشر للأخ صالح، وأتأمل يقبل اعتذاري ولي الشرف بالتواصل معاك يالقلب الكبير وأتمنى يسود الود معه“.

وفي رسالة أخرى قالت الفنانة المغربية عبر تويتر: ”أتمنى يسود الود مع بوعبدالله والأمر يكون في صفحة النسيان. وأضافت: للعلم بنتي عيد ميلادها الثالث بعد أسبوع وأتمنى تكون سنة فرحة علي وعلى الجميع، مختتمة رسالتها بهاشتاق ‎‎#عام_التسامح“.

يأتي ذلك وسط محاولات لتدخل الفنانة الإماراتية أحلام؛ لإنهاء الخلاف الذي استمر قرابة العامين بين الثنائي.

ومع ذلك رفض الإعلامي الإماراتي الاعتذار والوساطة، وأكد الاستمرار على ثباته في موقفه وعدم التنازل.

وكتب في منشور عبر خاصية ستوري بموقع ”انستغرام“: ”يشبه الأمير محمد بن سلمان الإخوة السعوديين بجبل طويق، وأنا أشبه نفسي وعنادي بجبل خورفكان ذي الحجارة الصماء الكبيرة، ثابت عند مواقفي لا أتزحزح حتى لو وزنوني ذهبا.. لا تنازل“.