رغم ارتفاعها اليوم.. أسعار الذهب متجهة لأسوأ أداء أسبوعي في شهرين

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لكن التداولات تجري في نطاق ضيق، إذ يحجم المستثمرون عن تكوين مراكز في غياب أنباء محفزة.

لكن المعدن الأصفر يمضي على مسار تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في شهرين، في الوقت الذي غذى فيه اتفاق المرحلة واحد التجاري، الذي طال انتظاره بين الولايات المتحدة والصين، الشهية للمخاطرة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1555.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0602 بتوقيت غرينتش، متجها صوب تسجيل انخفاض على أساس أسبوعي بنسبة 0.4% وهو الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1556.90 دولار.

وقال إليا سبيفاك، محلل العملة لدى ”ديلي إف.إكس“: ”يبدو أن المحفزات نفدت في الأجل القريب جدا. وأسعار الذهب تستوعب التقلب الذي وقع في الآونة الأخيرة، وهي بشكل أساسي في وضع الانتظار والترقب“.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني لأدنى مستوياته في 30 عاما في 2019 في ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وضعف الاستثمار.

وألحقت الحرب التجارية المستمرة منذ 18 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم، الضرر بالاقتصاد العالمي، ودفعت أسعار الذهب للارتفاع 18% في العام الماضي. ويُعتبر الذهب أصلا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

وتنفست الأسواق المالية الصعداء على نحو طفيف بعد الإعلان عن الاتفاق التجاري، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن الرسوم الجمركية وقضايا أساسية لم تُحل بعد.

وتعرض الذهب لضغوط مع ارتفاع الأسهم الآسيوية بعد أن سجلت مؤشرات الأسهم العالمية وول ستريت مستويات قياسية أكبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.9% إلى 2333.50 دولار للأوقية، بعد أن بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند 2395.13 دولار أمس الخميس، ويتجه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ يناير/ كانون الثاني 2017.

وقفز البلاتين 0.9% إلى 1013.57 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ فبراير/ شباط 2017 عند 1041.05 دولار في الجلسة السابقة.

وتقدمت الفضة 0.5% إلى 18.02 دولار للأوقية.