تعافي العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يدعم الدولار

استقر الدولار قرب أقل مستوى في 16 شهرًا مقابل الين الياباني، اليوم الاثنين، مع استمرار حالة القلق بين المستثمرين بخصوص آفاق العملة الأمريكية، إلا أن تعافي العقود الآجلة للأسهم الأمريكية قدم بعض الدعم للعملات المنخفضة العائد نسبيًا والتي تشمل أيضًا الدولار الأسترالي.

وفي التعاملات المبكرة في لندن ارتفع الدولار 0.4 %مقابل الين بعدما فقد 1.2 % الأسبوع الماضي وهي أكبر خسارة منذ الأسبوع المنتهي في 17 فبراير/ شباط وفقا لبيانات تومسون رويترز.

وتعرضت الأسواق العالمية لهزة الأسبوع الماضي بعدما تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم على السلع الصينية ليقترب أكبر اقتصادين في العالم من حرب تجارية، لكن أحدث التقارير تشير إلى موقف أكثر انتقائية قليلاً.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” اليوم الاثنين عن مصادر لم تسمها القول إن الولايات المتحدة طلبت من الصين في خطاب الأسبوع الماضي خفض الرسوم على السيارات الأمريكية واستيراد المزيد من أشباه الموصلات الأمريكية الصنع وفتح القطاع المالي الصيني أكثر أمام الشركات الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية 1 % في التعاملات المبكرة في لندن بعد هبوط حاد للمؤشرات الأمريكية يوم الجمعة.

وأمام سلة من العملات المنافسة تراجع الدولار 0.14 % بعد أن نزل 0.8 % الأسبوع الماضي مسجلاً أكبر خسارة أسبوعية في شهر. وتعثر الدولار أمام اليورو حيث زادت العملة الموحدة 0.3 % إلى 1.2386 دولار.

وأضاف الدولار الأسترالي 0.6 % إلى 0.7740 دولار أمريكي وصعد الدولار النيوزيلندي 0.8 % إلى 0.7285 دولار أمريكي في مؤشر جديد على انحسار العزوف عن المشاركة في الأسواق في الوقت الحالي.