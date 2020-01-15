ضبابية الاتفاق الأمريكي الصيني ترفع أسعار الذهب

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء في الوقت الذي سعى فيه المستثمرون لأصول أكثر أمانا في ظل ضبابية بشأن تأثير اتفاق المرحلة واحد التجاري بين الولايات المتحدة والصين بعد أن قال مسؤول أمريكي كبير إن الرسوم المفروضة على سلع صينية ستظل سارية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1550.60 دولار للأوقية (الأونصة). وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1551 دولارا.

وزاد الذهب 18% في العام الماضي لأسباب على رأسها نزاع الرسوم الجمركية المستمر منذ 18 شهرا وأثره على الاقتصاد العالمي.

ونزلت الأسهم الآسيوية في الوقت الذي أثرت فيه تعليقات منوتشين سلبا على الإقبال على المخاطرة.

ويترقب المستثمرون باهتمام تفاصيل اتفاق المرحلة واحد الذي سيُعلن في وقت لاحق اليوم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، بلغ البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا عند 2204.29 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة بفعل مخاوف بشأن عجز في الإمدادات، ويجري تداوله حاليا مستقرا عند 2194.70 دولار.

وارتفعت الفضة 0.2% إلى 17.81 دولار للأوقية، بينما تقدم البلاتين 0.5% إلى 988.50 دولار.