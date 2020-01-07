شاهد كيف ظهر فادي الهاشم زوج نانسي عجرم عقب إخلاء سبيله (فيديو)

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، أول فيديو يظهر فيه فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعد قرار المدعية العامة في محكمة الاستئناف بمنطقة جبل لبنان إخلاء سبيله على خلفية التحقيق معه بواقعة قتله للص اقتحم منزله.

وظهر فادي في الفيديو متوترًا، وكان يريد الذهاب إلى منزله مسرعًا، حيث رفض الحديث إلى وسائل الإعلام التي كانت بانتظاره، بينما تحدث محاميه غابي جرمانوس، قائلًا:“إلى حد ما هو دفاعًا عن النفس“.

وحدد القانون اللبناني حالات الدفاع الشرعي عن النفس، بأنه ”كل فعل تم بغرض دفع الضرر عن النفس أو الملك أو نفس الغير وملكه أيضًا، بهدف الحماية الشخصية، يبيح له ارتكاب الجريمة لإبعاد الخطر المهدد له“.

كما نشرت الإعلامية اللبنانية دارين شاهين، أول صور للفنانة نانسي عجرم، وزوجها فادي هاشم، عقب خروجه من الحجز، وعلقت عليها قائلة:“حمد الله على سلامتكم“.

وعلقت نانسي عجرم في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“، قائلة:“بشكر كل شخص اطمأن عليَّ وعلى عائلتي، الله لا يجرب حدا وما يحط حدا بهيك تجربة صعبة، ويبعد عنكن وعن عائلاتكن كل خطر“.

بشكر كل شخص اطمن عني وعن عائلتي، الله لا يجرب حدا وما يحط حدا بهيك تجربة صعبة، ويبعد عنكن وعن عائلاتكن كل خطر. — Nancy Ajram (@NancyAjram) January 7, 2020

وكانت السلطات الأمنية اللبنانية أوقفت فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، على ذمة القضية بعد قتله للشخص الذي اقتحم منزله، وتبين لاحقًا أنه لاجئ سوري يعمل في المنزل، مما عقّد القضية المنظورة أمام القضاء اللبناني.