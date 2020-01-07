هل سينحاز القضاء اللبناني لزوج نانسي عجرم؟ (فيديو)

تثور مخاوف لدى أهل الشاب السوري محمد الموسى، الذي قتل في منزل الفنانة نانسي عجرم على يد زوجها، من انحياز القضاء اللبناني لفادي الهاشم زوج الفنانة، الذي يدعي أن الحادثة كانت دفاعا عن النفس في وجه لص متسلل آخر الليل.

وتكشفت مؤخرا حقائق جديدة حول قصة ”السارق المسلح“ الذي قتله زوج نانسي، خلال اقتحام مزعوم لمنزله، منها كم الرصاص الذي أطلقه الهاشم على جسد الشاب الذي تبين لاحقا أنه يعمل في منزل الفنانة اللبنانية.

والحقيقة الثانية المفاجئة، هي ادعاء نانسي وزوجها عدم معرفتهما بالقتيل، الذي يقدم أهله رواية أخرى مختلفة تماما، منها أن الشاب السوري يعمل في المنزل، ودخل لاسترداد مستحقات مالية من أحد العمال.

ويتهم خال القتيل الهاشم بالتلاعب بمقطع فيديو سجلته كاميرات المنزل، للاقتحام المفترض.

ويدعم تخوفات أهل القتيل والمتعاطفين معه، أن مردّ الخشية من انحياز القضاء في القضية، هو أن ”المتهم زوج فنانة بحجم نانسي، أما المقتول فهو مجرد لاجئ سوري يعمل في مهن بسيطة في بلد النزوح“.