الإفراج عن فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم مع منعه من السفر

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أخلت النيابة العامة بجبل لبنان سبيل الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بقرار من القاضية غادة عون، وذلك بعد التحقيقات التي أجريت معه على خلفية قتله متهما باقتحام فيلته الخاصة بدافع السرقة. وقررت القاضية غادة عون الإفراج عن الهاشم بعد إطلاعها على كل الملف وأفلام كاميرات المراقبة والأدلة، وبعد تأكدها بأن ما قام…