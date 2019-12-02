مصر .. حقيقة القبض على الراقصة جوهرة بعد“الفيديوهات المخلة“‎

نفت مصادر أمنية في مصر القبض على الراقصة الروسية ”جوهرة”، وزوجها الشاب ”خالد“ الذي ظهر معها في الفيديوهات المسربة مؤخرًا، والتي أثارت الجدل والانتقادات لما تضمنته من جرأة وإيحاءات جنسية لهما في غرفة نومهما.

وقالت المصادر في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن الأخبار المتداولة بشأن القبض على الراقصة الروسية، إيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ“جوهرة“، من قبل مباحث الآداب بوزارة الداخلية غير صحيحة، في الوقت الذي تحدثت فيه المصادر أيضًا، عن عدم وجود أي قرار نيابي لضبطها وإحضارها في هذا الصدد.

وأكدت المصادر أنه حال صدور قرار بالضبط والإحضار سيتم تنفيذه، سواء كانت الراقصة داخل مصر، أو خارج البلاد.

وتأتي حالة الجدل، بعد نشر وتسريب فيديوهات تظهر فيها الراقصة جوهرة في أوضاع مخلة مع شاب يدعى خالد، قد أثارت الجدل والغضب على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر بعدها الشاب وقال إنه متزوج من الراقصة، وإن هاتفه المحمول سرق منذ فترة وفؤجئ بانتشار الفيديوهات التي سجلها معها للذكرى كزوجين.