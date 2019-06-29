الراقصة جوهرة تفاجئ جمهورها محجبة داخل مسجد

فاجأت الراقصة جوهرة جمهورها بظهورها داخل أحد المساجد لأول مرة، وهي ترتدي الحجاب باللون الأسود، وهو ما جعل الجمهور يتساءل عن سر ارتدائها الحجاب وتواجدها في المسجد.

في هذا السياق، نشرت جوهرة صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ من داخل المسجد قائلة :“السلام عليكم“، والتي تفاعل معها جمهورها.

وعلق أحد النشطاء على الصورة قائلًا :“لا لا ماتقوليش قررتي تتوبي“، فيما علق آخر قائلًا: ”جميلة أوي ما شاء الله، لو كنتي احتشمتي كدا كان ممكن ربنا كرمك بزوج صالح وغني يعوضك عن أي فلوس بتاخديها من التعري والرقص“.

فيما حرص أحد النشطاء على دعمها لارتدائها الحجاب، والدفاع عنها بعد السخرية منها قائلًا: ”وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يهديكي يارب، زي القمر في الطرحه، بطلوا تحطموا الواحد حتى لو ديه الحاجة الوحيدة الصح، شجعوها وادعولها أو حتى تقولوا كلمة حلوة أو تسكتوا يبقى أحسن“.

يذكر أن محكمة جنح الجيزة أصدرت العام الماضي حكمها ضد جوهرة بالحبس لمدة عام لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والعمل بدون ترخيص، والرقص ببدلة شبه عارية.

وتعود الواقعة إلى فبراير/شباط 2018، مع انتشار فيديو للراقصة الروسية ”أيكاترينا أندريفا“ وشهرتها ”جوهرة“، وهي ترقص في مهرجان ”لأ لأ“ ببدلة رقص غير مطابقة للمواصفات التي تحددها الرقابة المصرية.