بعد تسريب فيديو إباحي لها.. الراقصة ”جوهرة“ تواجه تحريات أمنية وصديقها يرد

أثارت راقصة أجنبية تدعى ”جوهرة“ جدلاً واسعًا في مصر، بعد تسريب مقطع فيديو إباحي لها مع أحد أصدقائها، تصدرت به مواقع البحث.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للراقصة جوهرة خلال الساعات الماضية، من داخل غرفة نومها بصحبة صديقها، في وضع غير لائق.

وظهرت جوهرة خلال الصور جالسة على سريرها، وظهر صديقها في بث مباشر نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يحتضنها، وقد عبر نشطاء عن غضبهم من الصور، والمقطع المتداول لجوهرة.

وقالت مصادر أمنية إنه ”يتم إجراء تحريات والتأكد من 3 مقاطع فيديو إباحية مسربة للراقصة ويجري تحديد الأماكن التي تم تصويرها فيها، ومن المسؤول عن تسريب تلك الفيديوهات التي من شأنها التحريض على الفسق والفجور“.

من جهته، كشف خالد أحمد، الشخص الذي ظهر مع الراقصة الروسية، أنه ”متزوج منها منذ فترة“، مؤكدًا عبر خاصية القصص على صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات ”إنستغرام“ أنه ”لم يقم بفعل مشين، وأن الفيديوهات والصور التي تم تداولها ما هي إلا صور لتوثيق علاقتهما الشخصية والزوجية“.

وأكد أن ”تسريب الصور جاء بعد أن تمت سرقة هاتفه من قبل أحد أصدقائه“، وأنهى كلامه: ”حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيشير الفيديو، أنا مستقبلي اتدمر وأمي بتموت بسبب الموضوع ده“.

يذكر أن جوهرة هي إحدى أشهر الراقصات في الوطن العربي، شاركت في العديد من مهرجانات الرقص الدولية، وقدمت عددًا كبيرًا من الحفلات، وعرف عنها إثارتها للجدل، وكانت محكمة الجيزة قد قررت الحكم عليها بالحبس لمدة عام، بتهمة التحريض على الفسق والفجور.