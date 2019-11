فيديو مستفز للناشطة السعودية فوز العتيبي مع زوجها

View this post on Instagram

أثارت الناشطة السعودية فوز العتيبي، الجدل بين مواطنيها في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد نشر مقطع فيديو برفقة زوجها أطلقت خلاله لفظًا غير "لائق" وغير مرحب به في المجتمع السعودي. وشاركت فوز العتيبي متابعيها عبر موقع "تويتر" بمقطع فيديو ظهرت فيه رفقة زوجها "أحمد"، وهما في لحظة مغادرتهما للنادي، إذْ ظهرت بملابس رياضية، مرتدية تيشيرت و"قبعة"، ووضعت سماعات في أذنها وظهرت منشغلة بشيء ما. وحين طلب منها زوجها أن تتخلى عن "القبعة" وتسدل شعرها، على كتفها، استجابت له ولكنها أطلقت لفظًا غير "لائق" أشارت به إلى سبب تغطية شعر رأسها. وقالت العتيبي إن شعرها "زق" وهذه الكلمة تعني في السعودية وبعض الدول الخليجية "البراز"، لتعبر أن شعرها غير جيد فاضطرت لجمعه وارتداء القبعة. وعبر زوجها عن إعجابه بمظهرها أيًا كان بعدما نفذت ما أراد وسط تبادل الثنائي للقبلات، قال زوجها: "والله بموت فيها". ولاقى مقطع الفيديو انتقادات واسعة، حيث أكدوا أن نشره لا يصح لأن الزوجين لهما خصوصيات ويجب احترامها، وعليهما ألا يكشفوا عن أدق تفاصيل حياتهما للعلن. وتطرق آخرون إلى أن لفظ "زق" غير لائق، وكان يجب على فوز العتيبي ألا تطلق مثل هذه الكلمة على مواقع التواصل الاجتماعي كونها مرفوضة في المجتمع السعودي. كما انتقد آخرون زوجها لأنه طلب منه أن تُسدل شعرها، منوهين أن الزوج لابد أن يكون محافظًا بشكل أكثر، فيما تهكم آخرون عليها، خاصة السيدات. الناشطة أثارت مؤخرًا جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها المسيئة للرجل الشرقي عمومًا، حيث قالت إنه لا يصلح للزواج. يذكر أن فوز العتيبي، فرضت شروطًا صعبة بشأن زواجها، وكان من بينها منزل يسجل باسمها، ومقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريال سعودي، وعدم الزواج عليها، وتوفير خادمة، ومؤخر قيمته 500 ألف ريال سعودي، الأمر الذي أثار جدلًا بين المتابعين وجعلها محط أنظارهم حتى أن بعضهم علق لها بأنَّ هذه الشروط ستعجل في إنهاء زواجها ولن يستمر أكثر من 6 أشهر.