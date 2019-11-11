السعودية فوز العتيبي تثير الجدل بتصريحات ضد ”الرجل الشرقي“ (فيديو)‎

أثارت ناشطة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية فوز العتيبي، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب تصريحات اعتبرت ”مسيئة“ للرجل الشرقي، حيث قالت إنه لا يصلح للزواج.

وقالت فوز العتيبي، في لقاء متلفز لها، إنها كسرت القاعدة وتزوجت رجلًا شرقيًا من السعودية، إلا أن زوجها لا يحمل أفكار الرجل الشرقي ويمنحها حريتها الخاصة، لأنها ضد أفكار الرجل الشرقي.

وأضافت أن أفكار الرجل الشرقي تكمن في تقييد حرية المرأة لأنه يعطي لنفسه صلاحيات في اختيار الملابس التي ترتديها، موضحةً أنها لا تتدخل في شؤونه الخاصة، وبالتالي فإنها ضد أن تكون له سلطة عليها في ذلك.

#اتجاهات#فوز_العتيبي: الرجل الشرقي اللي عنده "ازدواجية بالمعايير" هذا أبدا ما يصلح للزواج، لكن اللي اتزوجته ما عنده هذه الأفكار، واتفقنا إن اللي ما يسمح لي اتدخل فيه لا أسمح له يتدخل فيني..@nadinealbdear pic.twitter.com/a7lILEGEeC — اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) November 10, 2019

وبشأن قضية التعدد، قالت إنها ضد التعدد عمومًا، سواء كان بالحلال أو بالحرام، لافتةً إلى أنها تعتبر التعدد مثل الخيانة بالنسبة إليها، مشيرةً إلى أن حرية المرأة متاحة، ولكن أهم شيء ألا يكون هناك ”انحلال“.

#اتجاهات#فوز_العتيبي: أهم شيء إن ما يكون في "انحلال" وباقي الأشياء حرية، ولا أقبل العلاقات المتعددة لا من المراة ولا من الرجل، ولا بالحلال ولا بالحرام.. والتعدد مثل الخيانة بالنسبة لي..@nadinealbdear pic.twitter.com/TgJ4p167pv — اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) November 10, 2019

وكان اللقاء المتلفز يتناول قضية زواج المسيار، وأثناء الحلقة أبدت فوز العتيبي رأيها في هذا الزواج، موضحًة أن غالبية من يلجؤون لهذا الزواج من الرجال تجدهم يبحثون عن ”وضع مؤقت“ ولديهم نية مسبقة للانفصال.

وأثارت تصريحات الناشطة السعودية، الكثير من الجدل عبر موقع التغريدات ”تويتر“، حيث هاجمها الكثيرون ومن بينهم متابعة تدعى سوما قالت لها: ”زوجك ديوث خالصين منه، بس إنت ليه ماتهتمين بشعرك إذا ماعندك فلوس تسوينه زيتيه وإحنا مبسوطين مالك شغل يا مريضة“.

زوجك ديوث خالصين منه بس انت ليه ماتهتمين بشعرك اذا ماعندك فلوس تسوينه زيتيه????واحنا مبسوطين مالك شغل يا مريضه — سومآآ???? (@Ss62893471) November 11, 2019

وقال المتابع فهد الحبيب: ”الخيل من خيّالها !!!!! بس أهم شي ما قالت إنها فوز العتيبي ولّا زفت العتيبي، يا ناس ارحمونا حنا يالقبائل، خلاص يكفي مهازل كل شوي طالعة لنا وحدة من الترفية أو من الإعلام المأجور وتنتحل الجنسية السعودية لا بل تسمي نفسها بالقبيلة هذه أو تلك“.

الخيل من خيالها !!!!!???????????? بس اهم شي ما قالت انها فوز العتيبي والا زفت العتيبي???????????? يا ناس ارحمونا حنا يالقبائل خلاص يكفي مهازل كل شوي طالعة لنا وحدة من الترفية أو من الإعلام المأجور وتنتحل الجنسية السعودية لا بل تسمي نفسها بالقبيلة هذه او تلك. — FHD@فهد الحبيب (@0542885321) November 11, 2019

البعض الآخر سخر من هيئتها وأسلوبها في الحديث، فقال متابع: ”قبل ماتكشفين العبايه يرحم أمك عدلي هالورم إلّي تحت ذقنك ورتبي نفسك وتكشخي قسم بالله فشلتينا يالقروية يابنت الفقر لا ذوق ولا أسلوب الله لايبلانا بس“.

قبل ماتكشفين العبايه يرحم امك عدلي هالورم الي تحت ذقنك ورتبي نفسك وتكشخي قسم بالله فشلتينا يالقرويه يابنت الفقر

لاذوق ولا اسلوب الله لايبلانا بس ????‍♂️ — توفي (@end505) November 11, 2019

وقال آخرون بشكل ساخر: ”عايزة أحب واتقوز“، ”والله دنت دماغك خربان ياعم الحج“.

المثير للجدل أن بعض المتابعين أبدوا موافقتهم على أفكارها والتصريحات التي أدلت بها، فقالت متابعة تُدعى سامية: ”فوز العتيبي عندها فكرة نظيفة جدًا ونقية جدًا الحمد لله، إنها تمثل جيلي حرفيًا الحمد لله، إننا جيل تحرر من عقدة الدين وعاش بحرية إنسانية بعيدة كل البعد عن كبت الانحلال والتشدد“.

فوز العتيبي عندها فكره نظيفة جدا و نقيه جدا

الحمدلله انها تمثل جيلي حرفيا الحمدلله اننا جيل تحرر من عقدة الدين و عاش بحرية انسانية بعيده كل البعد عن كبت الانحلال و التشدد ♥️ https://t.co/YPpRtGc4v2 — Samiah ???????? (@s_miah9) November 11, 2019

واستطرد آخر مشيرًا إلى ضيف شارك فوز في البرنامج: ”أهني فوز على ضبط أعصابها بسمع التخلف الفكري اللي جنبها أجل سعادته مع المرأة الثانية هاتنعكس عليها هي وأولادها ههههه، لا بالله الا هايجيها أقوى سيفون ومرح تعرفه، هذا من غير انعدام الكرامة عندها ما تخيل أعيش مع إنسان يشوف سعادته مع غيري وأنا مجرد زيادة عدد يقضي فيه وقته إذا احتاج“.

اهني فوز على ضبط اعصابها بسمع التخلف الفكري الى جنبها اجل سعادته مع المرأة الثانية هاتنعكس عليها هي وأولادها ههههه لا بالله الا هايجيها اقوى سيفون ومرح تعرفه , هذا من غير انعدام الكرامه عندها ماتخيل اعيش مع انسان يشوف سعادته مع غيري وانا مجرد زيادة عدد يقضي فيه وقته اذا احتاج???? — Naaaaaay (@Ma00000na) November 11, 2019

يُذكر أن السعودية فوز العتيبي، فرضت شروطًا صعبة بشأن زواجها، وكان من بينها منزل يُسجل باسمها، ومقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريالٍ سعودي، وعدم الزواج عليها وتوفير خادمة، ومؤخر قيمته 500 ألف ريال سعودي، الأمر الذي أثار جدلًا بين المتابعين، وجعلها محط أنظارهم حتى أن بعضهم علّق لها بأنَّ هذه الشروط ستجعل زواجها لن يستمر أكثر من 6 أشهر.