 السعودية فوز العتيبي تثير الجدل بتصريحات ضد ”الرجل الشرقي“ (فيديو)‎ – إرم نيوز‬‎

السعودية فوز العتيبي تثير الجدل بتصريحات ضد ”الرجل الشرقي“ (فيديو)‎

السعودية فوز العتيبي تثير الجدل بتصريحات ضد ”الرجل الشرقي“ (فيديو)‎

المصدر: أسماء حلمي- إرم نيوز

أثارت ناشطة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية فوز العتيبي، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب تصريحات اعتبرت ”مسيئة“ للرجل الشرقي، حيث قالت إنه لا يصلح للزواج.

وقالت فوز العتيبي، في لقاء متلفز لها، إنها كسرت القاعدة وتزوجت رجلًا شرقيًا من السعودية، إلا أن زوجها لا يحمل أفكار الرجل الشرقي ويمنحها حريتها الخاصة، لأنها ضد أفكار الرجل الشرقي.

وأضافت أن أفكار الرجل الشرقي تكمن في تقييد حرية المرأة لأنه يعطي لنفسه صلاحيات في اختيار الملابس التي ترتديها، موضحةً أنها لا تتدخل في شؤونه الخاصة، وبالتالي فإنها ضد أن تكون له سلطة عليها في ذلك.

وبشأن قضية التعدد، قالت إنها ضد التعدد عمومًا، سواء كان بالحلال أو بالحرام، لافتةً إلى أنها تعتبر التعدد مثل الخيانة بالنسبة إليها، مشيرةً إلى أن حرية المرأة متاحة، ولكن أهم شيء ألا يكون هناك ”انحلال“.

وكان اللقاء المتلفز يتناول قضية زواج المسيار، وأثناء الحلقة أبدت فوز العتيبي رأيها في هذا الزواج، موضحًة أن غالبية من يلجؤون لهذا الزواج من الرجال تجدهم يبحثون عن ”وضع مؤقت“ ولديهم نية مسبقة للانفصال.

وأثارت تصريحات الناشطة السعودية، الكثير من الجدل عبر موقع التغريدات ”تويتر“، حيث هاجمها الكثيرون ومن بينهم متابعة تدعى سوما قالت لها: ”زوجك ديوث خالصين منه، بس إنت ليه ماتهتمين بشعرك إذا ماعندك فلوس تسوينه زيتيه وإحنا مبسوطين مالك شغل يا مريضة“.

وقال المتابع فهد الحبيب: ”الخيل من خيّالها !!!!! بس أهم شي ما قالت إنها فوز العتيبي ولّا زفت العتيبي، يا ناس ارحمونا حنا يالقبائل، خلاص يكفي مهازل كل شوي طالعة لنا وحدة من الترفية أو من الإعلام المأجور وتنتحل الجنسية السعودية لا بل تسمي نفسها بالقبيلة هذه أو تلك“.

البعض الآخر سخر من هيئتها وأسلوبها في الحديث، فقال متابع: ”قبل ماتكشفين العبايه يرحم أمك عدلي هالورم إلّي تحت ذقنك ورتبي نفسك وتكشخي قسم بالله فشلتينا يالقروية يابنت الفقر لا ذوق ولا أسلوب الله لايبلانا بس“.

وقال آخرون بشكل ساخر: ”عايزة أحب واتقوز“، ”والله دنت دماغك خربان ياعم الحج“.

المثير للجدل أن بعض المتابعين أبدوا موافقتهم على أفكارها والتصريحات التي أدلت بها، فقالت متابعة تُدعى سامية: ”فوز العتيبي عندها فكرة نظيفة جدًا ونقية جدًا الحمد لله، إنها تمثل جيلي حرفيًا الحمد لله، إننا جيل تحرر من عقدة الدين وعاش بحرية إنسانية بعيدة كل البعد عن كبت الانحلال والتشدد“.

واستطرد آخر مشيرًا إلى ضيف شارك فوز في البرنامج: ”أهني فوز على ضبط أعصابها بسمع التخلف الفكري اللي جنبها أجل سعادته مع المرأة الثانية هاتنعكس عليها هي وأولادها ههههه، لا بالله الا هايجيها أقوى سيفون ومرح تعرفه، هذا من غير انعدام الكرامة عندها ما تخيل أعيش مع إنسان يشوف سعادته مع غيري وأنا مجرد زيادة عدد يقضي فيه وقته إذا احتاج“.

يُذكر أن السعودية فوز العتيبي، فرضت شروطًا صعبة بشأن زواجها، وكان من بينها منزل يُسجل باسمها، ومقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريالٍ سعودي، وعدم الزواج عليها وتوفير خادمة، ومؤخر قيمته 500 ألف ريال سعودي، الأمر الذي أثار جدلًا بين المتابعين، وجعلها محط أنظارهم حتى أن بعضهم علّق لها بأنَّ هذه الشروط ستجعل زواجها لن يستمر أكثر من 6 أشهر.

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