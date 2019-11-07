تعرّف على أكبر 10 صناديق سيادية في العالم‎

حافظ الصندوق السيادي المملوك لحكومة النرويج على مركزه كأكبر صندوق في العالم من حيث الموجودات، في حين احتل صندوق الصين المركز الثاني، وحافظ جهاز أبوظبي للاستثمار على مرتبته الثالثة، وفقًا لتقرير أصدره معهد الصناديق السيادية.

وأظهر التقرير الذي اطلعت عليه ”إرم نيوز“، الخميس، أن موجودات صندوق التقاعد النرويجي وهو الصندوق السيادي للحكومة بلغت حاليًا نحو 1.098 ترليون دولار، فيما تقدر موجودات مؤسسة الاستثمار الصينية بحوالي 940.6 مليار دولار.

وقدّر تقرير المعهد الأمريكي أصول جهاز أبوظبي للاستثمار بنحو 696 مليار دولار، تلته الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بأصول بلغت نحو 592 مليار دولار، ثم صندوق الاستثمار التابع لحكومة هونغ كونغ بمقدار 509.3 مليار دولار.

وبين التقرير أن واردات صندوق سنغافورة السيادي وصلت 440 مليار دولار، فيما بلغت الأصول حوالي 437.9 مليار دولار لصندوق الضمان الاجتماعي الصيني، و417.8 مليار دولار لشركة ”سايف“ للاستثمار الحكومية الصينية، و385.3 مليار دولار لصندوق ”تماسك“ الاستثماري بسنغافورة، وحوالي 328 مليار دولار لجهاز قطر للاستثمار.