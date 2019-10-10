السعودية تكتسح سنغافورة وتتصدر المجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم وبطولة آسيا (فيديو)

اكتسح المنتخب السعودي ضيفه منتخب سنغافورة 3-صفر، خلال المباراة التي جرت بين الفريقين على ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

افتتح عبدالفتاح عسيري أهداف الأخضر بعدما أكمل تمريرة زميله عبدالإله المالكي بقدمه في شباك سنغافورة.

وأضاف عبدالله الحمدان الهدف الثاني للمنتخب السعودي في الدقيقة 61 بعدما حول عرضية زميله عبدالفتاح عسيري بقدمه استقرت في شباك سنغافورة، وبعده بسبع دقائق أضاف عبدالفتاح عسيري الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله عبدالله الحمدان

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب السعودي إلى 4 نقاط ويرتقي لصدارة المجموعة وبفارق الأهداف عن منتخب سنغافورة الوصيف الذي يتقدم على الأخضر بمباراة.

وسيلتقي المنتخب السعودي أمام منتخب فلسطين في مدينة رام الله يوم الثلاثاء المقبل، في حين سيستضيف منتخب سنغافورة نظيره منتخب أوزبكستان.

https://www.eremnews.com/sports/football/arab/ksa/2000361