أهداف مباراة السعودية وسنغافورة: 3-0 للأخضر (فيديو)

تقدم عبدالفتاح عسيري لاعب المنتخب السعودي بهدف في شباك ضيفه سنغافورة، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

وقابل عسيري عرضية زميله الأرضية وسدد مباشرة في المرمى محرزًا هدف التقدم للأخضر السعودي.

وأضاف عبدالله الحمدان الهدف الثاني للسعودية في الدقيقة 60، وبعده بسبع دقائق أضاف عسيري الهدف الثالث.

ويسعى المنتخب السعودي إلى تحقيق فوزه الأول مع مدربه الفرنسي هيرفي رينارد من أجل اعتلاء صدارة ترتيب المجموعة الرابعة.

يتصدر منتخب سنغافورة الترتيب برصيد 4 نقاط من مباراتين وخلفه منتخب فلسطين برصيد 3 نقاط ثم منتخب اليمن برصيد نقطتين.

ويحتل منتخب السعودية المركز الرابع برصيد نقطة واحدة من مباراة خاضها، بينما يحتل منتخب أوزبكستان المركز الأخير بلا رصيد.

والتقى المنتخبان مرتين في تصفيات مونديال 2010 وفاز الأخضر ذهابًا وإيابًا للعام 2008 بهذه التصفيات بنتيجة 3/0 و2/0، كما فاز وديًا العام 2007 بنتيجة 2/1.

يبحث الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي عن مصالحة الجماهير بعد التعادل مع اليمن بالجولة السابقة.

وقال رينارد خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة:“علينا محو الصورة السيئة التي ظهرت أمام اليمن وإسعاد جمهورنا أمام سنغافورة الذي يقام على ملعبنا، وعلينا أن نلعب للفوز لمصالحة الجمهور“.

وأوضح أنه لا يوجد أي عذر لمنتخب السعودية في مواجهة سنغافورة لتحقيق الفوز، مؤكدًا أن الأخضر في جاهزية تامة للمباراة.

ويفتقد منتخب السعودية جهود اللاعب سلمان الفرج للإصابة، بينما عاد ياسر الشهراني للتدريبات الجماعية.

ومن المرجح أن يعتمد رينارد على تشكيلة تضم الحارس محمد العويس، وأمامه الرباعي: علي آل بليهي، وعبدالله مادو، ومحمد البريك، وياسر الشهراني في خط الدفاع. ويقود خط الوسط عبدالله عطيف، وعبدالرحمن الدوسري، وعبدالفتاح عسيري، بينما يقود الهجوم: سالم الدوسري، وهتان باهبري، وفراس البريكان، أو عبدالله الحمدان.