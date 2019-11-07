الصين: اتفقنا مع أمريكا على إلغاء رسوم جمركية على مراحل

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس إن بكين وواشنطن اتفقتا على مدى الأسبوعين الأخيرين على إلغاء رسوم جمركية تبادل البلدان فرضها في الحرب التجارية المستمرة منذ شهور على مراحل مختلفة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، قاو فنغ، إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة أن تتبادلا إلغاء بعض الرسوم من أجل الوصول إلى ”المرحلة الواحدة“ من اتفاق التجارة.

وأضاف خلال إفادة صحفية دورية أن إلغاء الرسوم شرط مهم لإبرام أي اتفاق، موضحًا أن نسبة الرسوم الملغاة يتعين أن تكون متماثلة مع ضرورة التفاوض بشأن حجم الرسوم التي ستلغى.

واعتبر المسؤول الصيني أن ”الحرب التجارية بدأت بالرسوم وينبغي أن تنتهي بإلغائها“، ولم يذكر إطارًا زمنيًا لذلك.

وسبق أن صرح مصدر أن المفاوضين الصينيين يريدون من الولايات المتحدة أن تلغي رسومًا بنسبة 15% على سلع صينية قيمتها نحو 125 مليار دولار بدأ سريانها منذ أول أيلول/ سبتمبر الماضي.

ويريد الصينيون أيضًا إلغاء رسوم جمركية مفروضة في وقت سابق على واردات تشمل الآلات وأشباه الموصلات والأثاث قيمتها نحو 250 مليار دولار.

وأفاد مصدر مطلع على موقف الصين التفاوضي بأن بكين تضغط على واشنطن ”لإلغاء جميع الرسوم في أقرب وقت ممكن“.

وقد يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ اتفاقًا خلال الشهر الجاري في موقع لم يتحدد بعد.