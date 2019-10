لبنان.. أزمات تتوالى تقود إلى منحدر المجهول

View this post on Instagram

أطلق موكب وزير لبناني النار لتفريق متظاهرين تجمعوا حول سيارته، عندما تصادف مروره قرب مجلس النواب وسط بيروت. التظاهرات انطلقت مساء الخميس بعد إقرار الحكومة ضرائب جديدة، آخرها رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات الهاتف الخلوي، في ظل أزمة اقتصادية خانقة. وخلال توجه عدد من المتظاهرين باتجاه مجلس النواب وسط بيروت، ظهر موكب وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، فحاول المحتجون قطع الطريق أمامه، إلا أن مرافقي الوزير أطلقوا النار في محاولة لتفريق المتظاهرين. الوزير شهيب بدوره أشار إلى أن زوجته وحفيدته كانتا معه في السيارة لدى مغادرته الوزارة، وقال "خلال توجهنا إلى المنزل فوجئنا بأعداد من المتظاهرين بدأوا بتكسير السيارة التي كان بها المرافقون وكانت تسير خلفي وتعرّض أحد المرافقين إلى الإصابة وهو في المستشفى". وتابع: "نزل المرافقون كردّة فعل وأطلقوا النار في الهواء، فترجلت وحاولت تهدئة الشبّان الذين كانوا معي، وبعد مغادرتنا اتصلت بقوى الأمن الداخلي وطلبت إرسال دورية لتسليم المرافقين الذين أطلقوا النار وهما عنصران في قوى الأمن الداخلي".