القبض على المعتدين على عامل ”محطة الوقود“ بالسعودية

تمكنت شرطة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية من إلقاء القبض على 3 أشخاص اعتدوا على أحد العاملين بمحطة وقود، بعد تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، كشف المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض شاكر بن سليمان التويجري أنه بتتبع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل، والذي يظهر من خلاله تعدي 3 أشخاص على أحد العاملين بمحطة وقود بمحافظة الدلم، فإنه تم تحديد هوية الجناة، إذ تبين أنهم 3 سعوديين في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليهم.

وأضاف ”التويجري“، أن المعتدين الثلاثة أقروا بفعلتهم، زاعمين أنهم أقدموا عليها بحجة اشتراط العامل (المجني عليه) دفع قيمة الوقود مقدمًا.