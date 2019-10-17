السعودية ريماس منصور توضح حقيقة انتفاخ شفتيها (فيديو)

كشفت الفنانة السعودية ريماس منصور، حقيقة ما أُثير حول خضوعها لعملية تجميلية في شفتيها، موضحًة أن ما تم تداوله غير صحيح، وأن ما خضعت له هو عملية علاجية لا شأن لها بالتجميل.

وقالت الفنانة السعودية، في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“ وتداوله ناشطون إنها لجأت لما يسمى بـ“الكونتور“ لأن شفتيها كبيرتين وتحتاجان للتحديد.

وأكدت ريماس منصور، أن هذه الخطوة تلجأ إليها صاحبات الشفاه الكبيرة، مشيرًة إلى أنها فعلت ذلك لتُصبح شفتيها مثل القلب على حد قولها.

وأكدت أن ذوات الشفاه الممتلئة يَحتجْنَ لعمل ”كونتور“ وهذا ما فعلته، أما ذوات الشفاه الصغيرة فيلجأنَ للفيلر لتعبئتها وتضخيمها أكثر وهذا ما لم تلجأ إليه، مضيفًة: ”أنا ما عبيت الشفايف من جوه أنا بس حددت“.

وكان آخر ظهور للفنانة السعودية ريماس منصور في موسم الرياض الذي يتم تنظيمه في المملكة العربية السعودية وخاصًة حفل صنّاع الترفيه في الرياض، وظهرت في مقطع فيديو وهي تتوسط الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان وعددًا من نجوم الخليج والوطن العربي.