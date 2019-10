السعودية ريماس منصور توضح حقيقة انتفاخ شفتيها (فيديو)

View this post on Instagram

#ريماس منصور ???????? . . ميك اب ارتست نور ✔ @noor_artist_1997_ . متواجده في جدة، عندها عرض نااااار ????الميك اب ب ٢٠٠ ريال وميك اب مع شعر ٤٥٠ ريال فقط ???? ادخلو شوفو شغلها لا يفوووووتكم ???????? . @noor_artist_1997_ @noor_artist_1997_ @noor_artist_1997_