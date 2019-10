وفاة الممثل الأمريكي روبرت فورستر

فارق النجم الأمريكي روبرت فورستر الحياة في منزله بلوس أنجلوس، بعد مسيرة فنية استمرت لخمسة عقود وشملت 110 أفلام، وعشرات من المسلسلات التلفزيونية.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن الممثلين برايان كرانستون وصامويل إل. جاكسون، قد نعيا النجم الراحل على موقع ”تويتر“، قائلين إن الممثل الحائز على جائزة الأوسكار رحل عن عمر يناهز 78 عامًا بعد صراع قصير مع مرض سرطان المخ.

وتوفي فورستر في منزله بعد ساعات قليلة من عرض فيلمه El Camino في دور العرض، وعلى قنوات ”نيتفليكس“.

وبدأ الممثل روبرت فورستر المولود في روتشستر مسيرته الفنية بجانب إليزابيث تايلور ومارلون براندو في فيلمهم الشهير Reflections in a Golden Eye في عام 1967.

وتميز هذا النجم بأدواره المتعددة طوال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

واشتُهر فورستر بدور ”إد غالبريث“، في المسلسل التليفزيوني Breaking Bad، الذي يُهرب المجرمين الهاربين من القانون ويمنحهم هويات جديدة.

جدير بالذكر أن فورستر أشاد علنًا بكوينتين تارانتينو، لإحياء حياته المهنية من خلال فيلم Jackie Brown في عام 1997، وهو الدور الذي منحه جائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد بجانب الممثل صامويل إل. جاكسون.

وقال فورستر في وقت سابق، إن دوره في هذا الفيلم هو الذي فتح الباب أمامه للعودة بأدوار قوية مرة أخرى للشاشة مثل فيلم Psycho في عام 1998، Me, Myself & Irene في عام 2000، Like Mike في عام 2002، Lucky Number Slevin في عام 2006، The Descendants في عام 2011، والعديد من أدواره البارزة الأخرى.