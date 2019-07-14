سعرها قارب 7 ملايين دولار.. سيارة إليزابيث تايلور للبيع في مزاد علني (صور)

كشف تقرير حديث عن عرض سيارة فارهة للنجمة الراحلة إليزابيث تايلور، للبيع في مزاد علني خلال الشهر المقبل.

وسيتم عرض سيارة ”رولز رويس“ من طراز Silver Cloud II في دار ”جيرنسي“ للمزادات، وفي حين أن أي سيارة من نوع ”رولز رويس“ من نفس الطراز قد يصل ثمنها إلى 700 ألف دولار في المزاد، إلا أن سيارة إليزابيث تايلور قد يصل ثمنها 7 ملايين دولار لأنها مميزة.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تم تصميم السيارة بهذا اللون خصيصًا من أجل إليزابيث تايلور في عام 1960 وبناء على طلبها، حيث اختارت أن يكون لونها أخضر ليتناسق مع فستان زفافها للمغني إيدي فيشر.

وأطلقت إليزابيث تايلور اسم ”غرين غاديس“ Green Goddess على سيارتها بسبب لونها المميز، والتي كانت واحدة من بين آخر 20 سيارة ”رولز رويس“ من طراز Silver Cloud II.

يذكر أن فيشر كان المالك الأصلي للسيارة قبل أن تصبح لإليزابيث، التي احتفظت بها لمدة 20 عامًا تقريبًا، قبل بيعها إلى أحد معجبيها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية خلال فترة السبعينيات.

وقال رئيس دار المزادات، أرلان إيتينغر إن ”ملكية إليزابيث لهذه السيارة من طراز رولز رويس، جعلها مميزة للغاية وضاعف من قيمتها، على عكس العديد من المشاهير الذين امتلكوا سيارة لفترة قصيرة قبل بيعها، فقد اشتهرت إليزابيث بهذه السيارة“.

ومن المقرر عرض السيارة في المزاد يوم 6 أغسطس/ آب، والذي ستقيمه دار ”جرينسي“ في فندق ”ذا بييير“ في نيويورك، حيث كان يعيش فيشر وتايلور وقت طلب السيارة.