فيلم ”عيار ناري“ يمثل مصر في مسابقة ”الأوسكار“

رشحت نقابة المهن السينمائية المصرية فيلم ”عيار ناري“ من بطولة الفنان أحمد الفيشاوي؛ لتمثيل مصر في المنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.

وأرسلت النقابة بيانًا إلى أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية التي تمنح جوائز الأوسكار يتضمن قرارها مشاركة فيلم ”عياري ناري“ كفيلم مصري وحيد في المسابقة.

وقال مسعد فودة، نقيب السينمائيين في مصر لـ“إرم نيوز“، إن مداولات اللجنة التي جرى تشكيلها من أبرز صناع ونقاد السينما المصريين وتضم 45 شخصية رشحت بالإجماع هذا الفيلم لينافس على جائزة أوسكار كأفضل فيلم أجنبي.

وأضاف فودة، أن اللجنة صوتت على اختيار ”عيار ناري“ من بين أفلام: ”ورد مسموم، ليل خارجي، الفيل الأزرق، الممر، الكنز، والحلم البعيد“.

وتدور أحداث الفيلم حول اشتباكات في ميدان لاظوغلي بالقاهرة (وسط العاصمة)، وتصل جثث الضحايا إلى المشرحة والتي من بينها جثة علاء أبو زيد، يقوم بتشريحها طبيب سكير يعاني مشكلات عائلية ليثير بتقريره هوسًا شعبيًّا وإعلاميًّا، وتطاله اتهامات سياسية وأخلاقية حتى يبدأ رحلته بمعاونة صحفية متحمسة لإثبات صحة تقريره، حيث يتغير مفهومهما عن معنى الحقيقة واليقين وما يؤمنان به من مبادئ ومعتقدات، ويضعهما أمام معضلة أكبر تحتاج إلى اتخاذ قرار.

”عيار ناري“ بطولة أحمد الفيشاوي، وروبي، ومحمد ممدوح، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وغيرهم.

يذكر أن اللجنة اختارت العام الماضي فيلم ”يوم الدين“ الذي أخرجه أبوبكر شوقي، لترشيحه لخوض منافسات أوسكار، إلا أنه لم يصل إلى قائمة خمسة الأفلام المتنافسة ضمن السباق.