سمير الفيل لـ"إرم نيوز": لا أتباكى على تراجع النقد.. والبحر أطلق خيالي

ولا زلت أتمنى، لا شك أن الجوائز العربية مهمة على مستويات عديدة منها القيمة المادية التي قد تساعد الأديب على التفرغ للإبداع وتغنيه نسبيا عن الحاجة إلى مهن موازية للأدب كمصدر دخل كما هو الحال مع الأغلبية الساحقة من الأدباء العرب.