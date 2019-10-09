الإعلامية السعودية لجين عمران تنضم إلى شاشة SBC (صورة)

انضمت الإعلامية السعودية لجين عمران، إلى شاشة قناة SBC، بعد توقيعها عقدًا مع إدارة القناة يتضمن تقديمها برنامجًا أسبوعيًا معنيًا بالشأن الأسري، وبذلك تصبح ضمن الدورة البرامجية الجديدة للهيئة والمقرر انطلاقها الأحد 13 أكتوبر الجاري.

وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“، عن توقيعها عقدًا مع الإعلامية السعودية لجين عمران لتنضم للوجوه الجماهيرية على شاشة قناة SBC، مع انطلاقة الدورة البرامجية الجديدة، الأحد الموافق 13 أكتوبر الجاري.

أعلنت #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون عن توقيعها عقداً مع الإعلامية السعودية #لجين_عمران لتنضم للوجوه الجماهيرية على شاشة قناة #SBC، مع انطلاقة الدورة البرامجية الجديدة، الأحد الموافق 13 أكتوبر الجاري. pic.twitter.com/WogpT6NiPT — هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) October 9, 2019

وأضاف البيان أن لجين ستقدم على قناة SBC برنامجًا أسبوعيًا يعني بالشأن الأسري بحيث ”يستمد محتواه من واقع الأسرة السعودية بكافة مكوناتها، مستهدفًا تقديم ساعة تلفزيونية مسائية ثرية بمحتوى يلبي تطلع الشريحة المستهدفة في ذلك“.

واستطرد أن البرنامج الذي يتم تقديمه ”سيكون التماسًا مع واقع الأسرة السعودية ومفارقاتها في أحلامها وطموحاتها وبما يشمل اتجاهات الأنسنة والجماليات التي تزخر بها العائلة السعودية، في إطار يشكّل منصة تفاعلية مميزة تضاف لمعطيات شاشة SBC بإطلالتها الجديدة التي تراهن على الوفاء بتطلعات المتلقي السعودي“.

وأعربت عمران عن سعادتها بهذا الانضمام، واكتفت بإعلان الخبر لجمهورها عبر حسابها على ”إنستغرام“ من خلال خاصية ”الاستوري“ فأعادت نشر البيان وعلقت قائلًة: ”الحمد لله“.

يذكر أن لجين عمران بدأت عملها الإعلامي في تلفزيون البحرين، ثم عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وذاع صيتها منذ تقديمها برنامج ”صباح الخير يا عرب“.