في الطريق إلى السعودية‎.. السودان يضبط حاوية محملة بالمخدرات (صور)

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الأربعاء، ضبط شحنة مخدرات على متن حاوية قادمة من سوريا وفي طريقها إلى المملكة العربية السعودية، بقيمة 315 مليون ريال.

وقال الناطق باسم قوات الدعم السريع، العميد جمال جمعة إن الحاوية تحركت من ميناء ”اللاذقية“ السوري محملة ظاهريًا بشحنة ”تفاح“ وفي داخلها شحنة الحبوب المخدرة، قبل أن يتم ضبطها في السودان.

بدوره قال نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ“حميدتي“، إن السودان ”أصبح درع العالم في مكافحة الجريمة العابرة المنظمة بما فيها محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وتجارة المخدرات والسلاح“.

وأضاف حمديتي لدى وقوفه على شحنة الحبوب المخدرة، التي ضبطتها قواته ”أن السودان يعمل الآن إنابة عن العالم في مكافحة هذه الجريمة“.

وذكر أن قواته ”ألقت القبض على كافة أفراد الخلية الإجرامية المسؤول عن الشحنة والتي تتكون من أجانب وسودانيين“.

وطالب المجتمع الدولي بدعم السودان لمواجهة الجريمة العابرة المنظمة، وأوضح أن عملية تهريب الحبوب المخدرة ظاهرة إقليمية، وأن السودان دولة معبر ولا علاقة له بالشحنة.

وقال: ”ليس لدينا الإمكانات للكشف عن مثل هذه الجرائم التي تحتاج إلى تقنيات عالية وغيرها من الإمكانات، والسودان يعمل الآن إنابة عن العالم في مكافحة الجريمة المنظمة“.

ووصف مدير عام الشرطة السودانية، الفريق أول عادل بشائر، العملية بالنوعية؛ وقال إن الجريمة العابرة المنظمة تشكل تحديًا للسودان، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم السودان في مكافحتها.

من جهته أكد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات العامة في السودان، الفريق أول أبوبكر دمبلاب، أن ”الضبطية تكشف مدى التنسيق الكامل بين المنظومة الأمنية“، وأشاد بالقوة التي نفذت العملية.