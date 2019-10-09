من الشباب الإيراني لا يعمل ولا يدرس

كشفت وزارة العمل الإيرانية، أن 30 % من مجموع الشباب الإيراني عاطلون عن العمل ولا يدرسون في مراحل التعليم المختلفة، وذلك في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يمر بها المواطنون.

وكشفت بيانات مركز الإحصاء والمعلومات الاستراتيجية لوزارة العمل الإيرانية حول معدل عمل وتعليم الشباب، أن 30 % من الشباب من الفئة العمرية 15 – 24 عامًا عاطلون عن العمل، لا يدرسون في مراحل التعليم المختلفة.

وأشار تقرير مركز إحصاء وزارة العمل إلى أن هذه البيانات تشمل السنوات من العام 2014 وحتى 2018، لافتًا إلى أن نسبة الفتيات من الشباب المحرومين من العمل والتعليم فاقت نسبة الشباب الذكور، وفقًا لما ذكرت وكالة أنباء العمال الإيرانية ”إيلنا“، اليوم الأربعاء.

وأشارت تقارير محلية في وقات سابق، أن ضغوط الأزمات الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها إيران في السنوات الأخيرة، ألقت بظلالها على أوضاع الطلاب في البلاد، ما أدى إلى عزوف العديد منهم عن استكمال دراسته وانتشار ظاهرة ما عُرفت بـ ”الطلبة المتجولين“.