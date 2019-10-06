إيران.. اعتقال ناشطة مشهورة بتهم من بينها تشجيع الشباب على ”الفساد“

قالت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم الأحد، إنها اعتقلت فتاة تُدعى سحر تبر، اشتهرت على موقع التواصل الاجتماعي ”انستغرام”، بتحويل مظهرها بشكل جذري من خلال الجراحة التجميلية.

وذكرت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، أن الفتاة اعتقلت في وقت متأخر، من مساء يوم أمس السبت، بتهم متعددة، مضيفة أن“اعتقال سحر تم بعد إرسال العديد من الشكاوى الشعبية إلى النيابة العامة“.

وتقول وسائل إعلام إيرانية إن سحر تبر، واسمها الحقيقي (فاطمة)، اكتسبت شعبية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب العديد من العمليات الجراحية والتغييرات في مظهرها، ويتابعها ملايين الإيرانيين.

ونقلت الوكالة عن مصدر في السلطة القضائية قوله، إن“اعتقال سحر تبر جاء بتهمة الترويج للعنف، وتحصيل أموال بطريقة غير مشروعة، وإهانة المقدّسات، وإهانة الحجاب الإسلامي، ونشر الكراهية وتشجيع الشباب على الفساد“.

واكتسبت ”سحر“ شهرة العام الماضي بعد نشرها على ”إنستغرام“ سلسلة من الصور تظهرها بعد عمليات جراحية تجميلية، ويشترك حوالي 800 ألف و26 شخصًا في حسابها.