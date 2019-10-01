لأول مرة.. الجنرال سليماني يكشف مشاركته في حرب لبنان 2006

المصدر: ا ف ب

بث التلفزيون الإيراني الرسمي مساء الثلاثاء مقابلة حصرية مع الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، خصصها لدوره في لبنان خلال النزاع بين إسرائيل وحزب الله عام 2006 .

وقدمت المقابلة على أنها الأولى للجنرال سليماني المكلف بالعمليات الخارجية خصوصًا في سوريا والعراق، لحساب الحرس الثوري الإيراني.

وخلال المقابلة التي استمرت 90 دقيقة وبثتها القناة الأولى للتلفزيون الإيراني الرسمي، شرح الجنرال سليماني كيف انتقل إلى لبنان للوقوف إلى جانب حزب الله طيلة هذه الحرب التي استمرت 34 يومًا.

ويشرح الجنرال أنه دخل لبنان مطلع الحرب من سوريا برفقة المسؤول العسكري الكبير في حزب الله عماد مغنية (قتل عام 2008) الذي يعتبره الحزب مهندس ”الانتصار“ على إسرائيل خلال النزاع الذي أوقع 1200 قتيل في الجانب اللبناني و160 في الجانب الإسرائيلي.

وتطرق الجنرال الإيراني إلى الحادث الذي أطلق شرارة الحرب وتمثل بقيام مجموعة من حزب الله في الثاني عشر من تموز/يوليو بـ ”الدخول إلى فلسطين المحتلة (اسرائيل) ومهاجمة مدرعة صهيونية وأسر جنديين جريحين“.

ويوضح سليماني أنه بعد أسبوع من وصوله إلى لبنان غادر إلى ايران ليطلع المرشد الأعلى علي خامنئي على تطورات الوضع في لبنان، ليعود في اليوم نفسه ناقلًا رسالة من المرشد إلى أمين عام حزب الله حسن نصرالله. وأوضح أنه بقي في لبنان حتى نهاية الحرب.

وخلال المقابلة لم يشر سليماني إلى وجود إيرانيين آخرين، واكتفى برواية تجربته الشخصية خصوصًا عبر اتصاله المتواصل بمغنية ونصرالله.

وروى أنه أمام تصاعد وتيرة القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله، قام شخصيًا مع مغنية بإجلاء نصرالله من ”غرفة العمليات“ التي كان فيها.

وأوضح أنه قام مع مغنية خلال تلك الليلة بنقل نصرالله من مكان إلى آخر لتجنب القصف، قبل العودة إلى مقر قيادتهما.

ويأتي بث هذه المقابلة التي أجراها مكتب آية الله خامنئي بعد أيام على قيام هذا المكتب نفسه بنشر صورة لنصرالله إلى جانب خامنئي وسليماني، ما دفع إلى التكهن بأن الثلاثة قد يكونون التقوا قبل فترة قصيرة في طهران.