الانتقادات تدفع نادين نجيم لحذف صورة مثيرة للجدل.. شاهدها

أجبرت حملة نقد واسعة شنها متابعون عبر مواقع التواصل، الفنانة اللبنانية نادين نجيم، على حذف صورة لها مع أحد خبراء التجميل، كانت قد نشرتها عبر حسابها خلال تواجدها في باريس لحضور حفل خاص أقامته علامة ”ميك أب فور إيفر“ العالمية.

وأثارت الصورة العديد من الانتقادات عبر موقع التواصل الاجتماعي، حيث أفاد الرواد أن الشاب ”متحول جنسيًا“ وهو ما ظهر برأيهم من شكله وملابسه وطريقة وقوفه لحظة التصوير مع نادين نجيم.

ولم تسلم نادين نجيم من الأمر حيث تعرضت لهجوم شديد من متابعيها أجبرها على حذف الصورة، خاصة أن الشاب تعرض لسخرية عارمة بسبب شكله القريب من النساء، فيما تساءل آخرون عن هوية الشاب وجنسيته.

وقبل حذف نادين نجيم، لصورتها حاولت أن تُدافع عن الشاب إزاء السخرية والانتقادات التي تعرضت لها من متابعيها، فقالت: ”عيب عليكم ما تحكوا عن العالم، هيدا ميك آب أرتيست ما خصكم إذا متحول أو رجال أو لا“.

وأضافت: ”خلص عمل ميك آب وبيعمل لكل مشاهير هوليوود، ارتقوا شوي، ما تدخلوا بشي ما بيعنيكم، يلي بحب الميك آب يشوف التوتوريل، خلص منه أول واحد على وجه الأرض، ومش أول مرة بتشوفوا حدا هيك“.

يُذكر أن النجمة اللبنانية نادين نجيم أعلنت مؤخرًا انفصالها عن زوجها رجل الأعمال هادي أسمر، مؤكدة أن الانفصال تم منذ فترة دون الكشف عن الأسباب، وأن علاقة صداقة تجمعهما من أجل أولادهما.

وتستعد نادين لتصوير مسلسلها الجديد الذي يجمعها مع الفنان السوري قصي خولي نهاية العام الجاري حيث يتم عرضه في رمضان 2020.