الفنانة اللبنانية نادين نجيم تعلن انفصالها عن زوجها هادي أسمر 

أعلنت الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، انفصالها عن زوجها هادي أسمر، معربة عن احترامها الكامل له واستمرار صداقتهما للأبد.

وكتبت نجيم في تغريدة عبر حسابها الشخصي على ”تويتر“: ”القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ما كانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا، والأهم الثمرة الحلوة ولادنا“.

القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ماكانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا … ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا… ???????????? — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) September 14, 2019

وأضافت: ”ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة، بس هيك صار الله يحمينا، وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكرًا لكل رسائلكم وبقدر محبتكم إلنا“.

وكان غياب رجل الأعمال هادي الأسمر، زوج الفنانة نجيم، عن حفل زفاف صديقتها المقربة نتالي نصرالله، قد أثار عدة تساؤلات من قبل الجمهور.

وقال كثيرون إن علاقة نادين بزوجها ليست على ما يرام؛ إذ لم يكن متوقعًا أن يغيب عن حفل زفاف كانت فيه زوجته نادين ”اشبينه“ للعروس.

واسترجع كثيرون قصة حب نادين وزوجها، التي بدأت عام 2012، حين ظهرت معه بشكل علني في إحدى المناسبات، وأكدت آنذاك أنه خطيبها وأنهما يحضّران لزفافهما بعد شهر.

وتزوجت نادين نسيب نجيم من هادي الأسمر في 16 يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، رزقت منه بولدين هما ”هافن“ عام 2013 و“جيوفاني“ في عام 2014.