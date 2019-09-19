السعودية تنضم لمعيار صندوق النقد الدولي لنشر الإحصاءات الرسمية

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الخميس إن المملكة انضمت إلى المعيار الخاص لصندوق النقد الدولي (‭SDDS‬) لنشر البيانات الحكومية الاقتصادية والمالية.

ونقلت الوكالة عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قوله: ”انضمام المملكة لهذا المعيار خطوة مهمة في المسار الذي تنتهجه حكومة المملكة لتعزيز الإفصاح المالي والشفافية وفقًا للمعايير الدولية“.

وأضاف الجدعان: ”هذا المعيار سيسهم في توافر إحصاءات آنية وشاملة مما يؤدي إلى زيادة مستوى وصول البيانات إلى الأسواق المالية للمساعدة على اتخاذ قرارات الاستثمار بالمملكة“.

وتسعى السعودية لتنويع اقتصادها بتقليص الاعتماد على النفط، في إطار (رؤية 2030) وهي خطة إصلاح يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.