وفاة طفل دهسًا بعجلات حافلة مدرسته في الباحة السعودية‎

لقي طالب يدرس في مرحلة الروضة مصرعه، في منطقة الباحة السعودية، اليوم الخميس، دهسًا تحت عجلات حافلته المدرسية، في ثاني حادثة دهس طلاب من نوعها في المملكة خلال يومين.

وقالت تقارير محلية: إن الطفل لبناني الجنسية، ويبلغ من العمر خمس سنوات، وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها، بعد محاولة إسعافه وتأكد وفاته.

وأضافت أن حافلة تابعة لمدرسة خاصة يدرس فيها الطفل في مرحلة الروضة أقلته إلى منزله عند ظهر اليوم، قبل أن يدهسه السائق بعد نزوله بثوانٍ معدودة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن إدارة مرور منطقة الباحة قولها: إن ”أحد سائقي الحافلات الخاصة من جنسية باكستانية تابعة لمدرسة أهلية قام بإنزال طالب روضة في الخامسة من عمره، واعتقد أنه مر من خلف الحافلة، إلا أنه توجه إلى أمامها لتمر المركبة من فوقه“.

ولقيت طالبة سعودية، أمس الأول الثلاثاء، مصرعها في حادثة مشابهة، إذ دهستها الحافلة التي أوصلتها لمنزلها بعد ثوانٍ معدودة من نزولها.

وتثير مثل هذه الحوادث مخاوف واسعة لدى أهالي ملايين الطلاب الذين يدرسون في المملكة، وسط مطالب بتشديد إجراءات الأمان لضمان سلامة الطلاب.