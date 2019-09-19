فيديو ”الطفلة رغد وأخواتها المعنفات“ يثير الغضب بالسعودية والسلطات تتدخل 

أثارت حادثة تعنيف أسرية جديدة في السعودية، تعاطفًا واسعًا مع خمس أخوات صغيرات في السن، ومطالب بمحاسبة المسؤولين، وجدت استجابة من هيئة حقوق الإنسان التي أعلنت متابعة الحالة الإنسانية وفق القوانين والأنظمة المتبعة والخاصة بحماية الأطفال.

ووثق أحد المواطنين السعوديين، تواجد خمس أخوات أكبرهن تدعى رغد ولا يتجاوز عمرها العشر سنوات، تجلس على سرير مستشفى بجانب أخواتها الأصغر منها، حيث يعانين من سوء تغذية وانتفاخ في البطن بسبب معاملة قاسية يتلقينها من إخوانهن الذكور بحسب ما قالت رغد.

ووجد الفيديو صدى واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتحدث فيه رغد عن معاناتها وشقيقاتها من إخوانهن في ظل غياب والديها الموقوفين على ذمة قضية مالية، مطالبةً بتدخل رسمي لمساعدتهن والإفراج عن والديهن من خلال سداد مبلغ مالي مدينين به.

#حقوق_الإنسان تتفاعل مع الفيديو المتداول لـ #الطفلة_رغد_وخواتها_المعنفات وتتابع مع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية لحماية الأطفال.

pic.twitter.com/Az8WPtXDYQ — هاشتاق السعودية (@HashKSA) September 19, 2019

وقالت هيئة حقوق الإنسان عبر تويتر: ”رصدت #هيئة حقوق الإنسان ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص #الطفله رغدو خواتها_المعنفات وتتابع مع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية التي نصت عليها الأنظمة ذات العلاقة وفي مقدمتها نظام حماية الطفل“.

رصدت #هيئة_حقوق_الإنسان ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص #الطفله_رغد_وخواتها_المعنفات وتتابع مع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية التي نصت عليها الأنظمة ذات العلاقة وفي مقدمتها نظام حماية الطفل. — هيئة حقوق الإنسان (@HRCSaudi) September 19, 2019

وتثير حوادث العنف الأسري، خاصة التي يكون ضحاياها من الأطفال أو النساء، ردود فعل غاضبة في المجتمع السعودي، وسط مطالب بتشديد العقوبات على المدانين بالتعنيف وتوفير حماية للضحايا.