في اتصال مع محمد بن سلمان.. وزير الدفاع الأمريكي يؤكد دعم السعودية

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن التهديدات الإيرانية ليست موجهة ضد المملكة فحسب، وإنما تأثيرها يصل إلى الشرق الأوسط والعالم.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فإن الوزير الأمريكي شدد خلال الاتصال على ”دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة التي تمت على معملين نفطيين في بقيق وخريص“، مشيرًا إلى أن بلاده تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة.

وأشاد إسبر ”بدور المملكة في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية“.

واعتبر إسبر في وقت سابق اليوم الإثنين أن الهجمات التي وقعت ضد منشأتي نفط في السعودية ”غير مسبوقة“، مبينًا أن الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها للدفاع عن النظام العالمي الذي تقوضه إيران.

وقال على ”تويتر“ إنه عاد إلى وزارة الدفاع بعد اجتماع في البيت الأبيض، حيث أطلعت قيادة الوزارة ومسؤولون آخرون الرئيس دونالد ترامب على الوضع.

وأضاف ”إسبر“ أنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع العراقي خلال مطلع الأسبوع.