سكارليت جوهانسون الأعلى أجرًا في 2019

أصدرت مجلة فوربس قائمة الممثلات الأعلى أجرًا لعام 2019، واشتملت على عدة حقائق، أولها تصدر النجمة ”سكارليت جوهانسون“ القائمة للعام الثاني على التوالي.

وبلغ دخل سكارليت (34 عامًا)، 56 مليون دولار العام الجاري. ورغم تصدرها قائمة الممثلات الأعلى أجرًا بهذا الرقم، إلا أنه تركها في المركز الثامن بعد الممثل ”آدم ساندلر“ عند أخذ قائمة الممثلين الرجال في الاعتبار.

ووفقًا لشبكة ”بي بي سي“، شهدت سكارليت زيادة في الأجر هذا العام تقدر بـ 15.5 مليون دولار مقارنة بما حققته في عام 2018، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى نجاح فيلم ”Avengers: Endgame“، الذي حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما.

وأتت في المركز الثاني هذا العام ممثلة مسلسل ”مودرن فاملي“ صوفيا فيرغارا التي حققت أرباحًا تقدر بـ 44.1 مليون دولار هذا العام.

وتلي صوفيا نجمة هوليوود الشهيرة ”ريس ويذرسبون“ بعد جمعها أرباحًا تقدر بـ 35 مليون دولار، لتسبق النجمة الأسترالية ”نيكول كيدمان“ التي احتلت المركز الرابع بـ 34 مليون دولار فقط.

ومثل سكارليت حافظت جينيفر أنيستون (50 عامًا) على موقعها في القائمة، لكنها هبطت من المركز الثالث سابقًا إلى الخامس حاليًا بأرباح بلغت 28 مليون دولار.

وكان المركز السادس من حق نجمة مسلسل ”الانفجار الكبير“ كالي كوكو، التي جمعت 25 مليون دولار هذا العام، تلتها الممثلة البريطانية إليزابيث موس ( 37 عامًا) في المركز السابع بدخل يبلغ 24 مليون دولار.

وأتت الممثلة الشابة ونجمة فيلم ”ولف أوف وول ستريت“ مارغوت روبي ( 29 عامًا) في المركز الثامن بأجر وصل إلى 23.5 مليون دولار، لتتقدم بذلك على الممثلة الأسطورية ”تشارليز ثيرون“ التي احتلت المركز التاسع بـ 23 مليون دولار.

كما تمكنت نجمة مسلسل ”غريز أناتومي“، الممثلة الأمريكية ”إلين بومبيو“ الشهيرة من اقتناص المركز العاشر والأخير في القائمة بإجمالي دخل بلغ 22 مليون دولار.

وربما كانت أكبر مفاجأة في القائمة هي خسارة نجمات مثل ”أنجلينا جولي“ و“جوليا روبرتس“ و“جينيفر لورانس“ مكانتهن في القائمة، وخروجهن من القائمة تمامًا.

كما كان غياب جميع النجمات السمراوات من القائمة لافتًا للانتباه، وأشار العديد من الخبراء إلى الفجوة الهائلة في الأجور بين الرجال والسيدات حتى في الوسط الفني، حيث تفوق دوين جونسون الشهير بـ ”ذا روك“، والذي تصدر قائمة أعلى الممثلين أجرًا هذا العام، على سكارليت جوهانسن متصدرة قائمة السيدات بحوالي 33 مليون دولار.