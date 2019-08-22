قائمة ”فوربس“ للممثلين الأعلى أجرًا في 2019

حل الممثل الأمريكي والمصارع السابق دوين جونسون، الشهير بـ ”ذا روك”، في المركز الأول بقائمة ”فوربس“ للنجوم الأعلى أجرًا لعام 2019.

وجنى النجم العالمي ما يصل إلى 89 مليون دولار، في الفترة ما بين يونيو/حزيران 2018 ويونيو/حزيران 2019.

ووفقًا لصحيفة ”ذا ستاندرد“ البريطانية، يأتي تصدر ”ذا روك“ القائمة، بعد نجاح أعماله الأخيرة، والتي شملت مشاركته في فيلمي ”جومانجي: ويلكم تو ذا جانغل“ و“جومانجي: ذا نيكست ليفل“، بالإضافة إلى برنامجه التلفزيوني ”بولرز“.

وسبق أن انضم ”ذا روك“ إلى قائمة ”فوربس“ للنجوم الأعلى أجرًا 3 سنوات على التوالي، حيث احتل المركز الأول في القائمة عام 2016، بينما احتل المركز الثاني في قائمة المجلة لعامي 2017 و2018.

وبالإضافة إلى ”ذا روك“، جاء في المركز الثاني، النجم كريس هيمسورث الشهير بدوره في سلسلة أفلام ”أفنجرز“، حيث جنى 76 مليون دولار بعد مشاركته في فيلمي ”مين إن بلاك: إنترناشيونال“ و“أفينجرز: إند غيم“.

وجاء روبرت داوني جونيور في المركز الثالث بما يقدر بـ 66 مليون دولار، في حين كان المركز الرابع من نصيب نجم بوليوود أكشاي كومار بما يصل إلى 65 مليون دولار، ويعد أكشاي هو النجم الهندي الوحيد في قائمة ”فوربس“ لهذا العام.

واحتل جاكي شان المركز الخامس، بعدما جنى ما يصل إلى 58 مليون دولار، وتلاه في المركز السادس الممثل الأمريكي برادلي كوبر بـ 57 مليون دولار، ليليه آدم ساندلر في المركز السابع بنفس القيمة.

وبما يُقدر بـ 43 مليون دولار، جاء النجم كريس إيفانز الشهير بـ“كابتن أمريكا“ في المركز الثامن، ليليه في المركز التاسع الكوميديان بول رود بـ 41 مليون دولار.

وتذيل ويل سميث القائمة، حيث جاء في المركز العاشر، إذ جنى 35 مليون دولار.

وعلى عكس العام الماضي، تشهد قائمة ”فوربس“ للنجوم الأعلى أجرًا هذا العام، غياب النجم جورج كلوني، والذي تصدر قائمة المجلة لعام 2018 بما يصل إلى 239 مليون دولار.

وأعلنت مجلة ”فوربس“ الأمريكية، أنها ستكشف عن قائمتها للنجمات الأعلى أجرًا لعام 2019، يوم غد الجمعة.