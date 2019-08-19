بعد إنجاب طفلتين منها.. ”ذا روك“ يتزوج من لورين هشيان (صور)

فاجأ النجم والمصارع دوين جونسون صاحب لقب ”ذا روك“ معجبيه بإعلان خبر زفافه على حبيبته المغنية الأمريكية لورين هشيان عبر ”انستغرام“. ومن قلب الحدث، نشر ”ذا روك“ مجموعة من صور زفافه الرائع في هاواي، وقالك ”لقد تزوجنا، 18 آب/أغسطس 2019“.

وحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أُقيم الحفل وسط أجواء هاواي الساحرة، وتُظهر الصور كيف بدا الثنائي في غاية السعادة، بعدما دخلا القفص الذهبي أيضًا بعد علاقة حب دامت أكثر من 10 أعوام.

ولدى ”ذا روك“ طفلتان من لورين، هما جاسمين 3 سنوات وتيانا 15 شهرًا، كما لديه ابنة أخرى تدعى سيمون 18 عامًا أنجبها من زوجته الأولى داني غارسيا.

وفي الصور، يمكن رؤية كلا العروسين يتألقان بالأبيض وهما يقفان متشابكي الأيدي على أحد شواطئ هاواي التي تعد مسقط رأس النجم الأمريكي، حيث يأتي الخبر السعيد بعدما بدأ الثنائي الارتباط في 2007.

ومن توقيع علامة ”ميرا زويلينجر“، تألقت العروس بفستان دانتيل ناعم وأنيق تميز بتصميمه الانسيابي، وبقصّة الصدر V الجذابة، فضلًا عن الطرحة الطويلة، بينما اعتمدت مكياجًا رقيقًا وتركت خصلاتها المموجة حرة، وتماشيًا مع إطلالة عروسه، بدا ”ذا روك“ في غاية الجاذبية ببدلة بيضاء أنيقة.

يشار إلى أن ربيع 2018 كان هو الموعد المقرر لزفاف الثنائي، إلا أنه تم تأجيل الحفل عندما أصبحت المغنية الأمريكية حاملًا في طفلها الثاني، ولم ترد أن تظهر في صور الزفاف ببطنها الحامل.