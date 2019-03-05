فوربس: تراجع عدد أثرياء العالم وثرواتهم على قائمة 2019 

قالت مجلة ”فوربس“ الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن عدد الأثرياء الذين أدرجتهم على قائمتها السنوية لعام 2019 تراجع إلى 2115 مليارديرًا بتراجع 55 شخصًا عن قائمة 2018.

وأضافت فوربس أن إجمالي ثروات الأثرياء لقائمة 2019 تراجع إلى 8.7 تريليون دولار، بانخفاض 400 مليار دولار عن قائمة 2018.

وأشارت إلى أن 11 % من أعضاء قائمة 2018، أو 247 شخصًا، قد خرجوا من التصنيف، وهو الرقم الأضخم منذ 2009 في ذروة الأزمة المالية العالمية.

وقالت ”فوربس“ إن منطقة آسيا والمحيط الهادئ، هي الأكثر تضررًا، حيث تراجع الأثرياء بها 60 شخصًا، مدفوعة بالصين التي تراجع عدد الأثرياء بها المدرجين على القائمة 49 مليارديرًا مقارنة بالعام 2018.

ونشبت حرب تجارية بين أكبر اقتصادين (الولايات المتحدة، والصين) منذ آذار/مارس 2018، وارتفعت حدتها في حزيران/يونيو الماضي.

كما تراجع عدد الأثرياء في أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، في حين ارتفع عدد الأثرياء في الأمريكيتين بفضل تزايد بالغي الثراء في البرازيل، والولايات المتحدة.

وأشارت فوربس إلى أن الولايات المتحدة فيها حاليًا 609 مليارديرات، بينهم 14 من أغنى 20 في العالم، بما في ذلك جيف بيزوس الذي احتل المرتبة الأولى عالميًا، يليه ”بيل غيتس“ في المرتبة الثانية.