فينس مكمان رئيس شركة WWE يعود إلى قائمة “فوربس”.. فكم تبلغ ثروته؟

بلغت إيرادات المصارعة الحرة للمحترفين WWE أعلى مستوياتها على الإطلاق وقد انعكس ذلك في ثروة رئيس الشركة التي تدير المنافسات الملياردير فينس مكمان.

وعاد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة WWE إلى قائمة “فوربس” التي تضم أغنى 400 أمريكي بعد غياب دام 16 عامًا.

وتولى مكمان البالغ عمره 73 عامًا رئاسة شركة WWE عقب والده في ثمانينيات القرن الماضي وقادها إلى أن تصبح واحدة من أكبر صناعات الترفيه في العالم.

ودخلت الشركة بورصة نيويورك في 1999 لتزيد أعمال WWE مع بث عروضها في نحو 150 دولة مختلفة حول العالم وارتفع سهمها أكثر من ثلاثة أضعاف خلال 12 شهرًا المنتهية في سبتمبر/أيلول 2018 ، وتحقق الشركة ما يقرب من مليار دولار إيرادات سنوية.

لكن هل أثرت هذه الإيرادات على ثروة مكمان، حيث قالت مجلة “فوربس” المعنية بحصر ثروات رجال الأعمال الأمريكيين وغير الأمريكيين إن صافي ثروة مكمان 2.9 مليار دولار.

وأعاد مكمان تكوين ثروته بعد يوم أسود في 2014 خسر خلاله سهم WWE 350 مليون دولار أو ما يعادل 40% من احتياطياته في يوم واحد من التداول.

وبعد النجاح المالي الذي حققته WWE في عام 2018 ارتفعت صافي ثروة مكمان إلى أكثر من مليار دولار في غضون 12 شهرًا ، حيث بلغت ثروته 3.3 مليار دولار ليحتل المرتبة 239 في قائمة اكثر 400 شخصية امريكية ثراء.

ودفعت هذه الثروة مكمان لاحتلال المركز 1394 على قائمة فوربس لأغنى الشخصيات في 2018، حيث يملك العديد من الأصول المالية منها قصر فخم تبلغ قيمته 40 مليون دولار في غرينتش بولاية كونكتيكت على قطعة أرض ضخمة.

إلى جانب شقة تبلغ قيمتها 12 مليون دولار ومنزل يقضي فيه العطلات قيمته 20 مليون دولار في فلوريدا ويخت طوله 47 قدمًا.