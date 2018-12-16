لماذا اعتذر جون سينا لجماهير WWE؟

اعتذر جون سينا بطل العالم 16 مرة في منافسات المصارعة الحرة للمحترفين WWE للجماهير بسبب غيابه الطويل عن المنافسات، معلنًا موعد عودته للحلبة مرة أخرى.

وغاب سينا البالغ عمره 41 عامًا عن منافسات WWE معظم فترات العالم الحالي بسبب انشغاله بتصوير أحدث أفلامه مع النجم جاكي شان، حيث اضطر للإقامة في شرق آسيا مدة طويلة.

وآخر نزال خاضه سينا كان عرض راسيلمانيا 34 والذي شهد خسارته أمام اندرتيكر قبل ظهوره مجددًا في رويال رامبل وسوبر شو داون.

لكنه قال لصحيفة “تورنتو صن” إنه يتطلع إلى العودة لمنافسات WWE بشكل أكثر انتظامًا، موضحًا “أعتذر عن الغياب لفترة طويلة، لكن كانت لدي فرصة لمحاولة طرق مجال جديد استمتع به حقا. WWE مكاني الذي استمتعت خلاله لأكثر من 15 عامًا وأتطلع بشدة إلى العودة إلى هناك”.

وسيعود جون سينا إلى الحلبة في 26 ديسمبر/كانون الأول الحالي في ماديسون سكوير غاردن في نيويورك، إلا أنه رفض فكرة الحصول على راحة قبل ذلك.

وقال: “حصلت على فرصة الراحة لمدة شهر واحد لالتقاط أنفاسي ومحاولة الحياة بشكل طبيعي. استغرق الأمر مني حوالي ثانيتين لإلغاء هذه الفكرة. في 26 ديسمبر سأعود إلى ماديسون سكوير غاردن وأخوض حدثًا مباشرًا رائعًا مع WWE منتصف يناير”.

وأكد سينا أيضًا أنه سيكون في الحلبة مرة أخرى طوال شهري ديسمبر ويناير لكن من خلال عروض غير منقولة تلفزيونيًا.

وأضاف: “لن يتم بث أي من هذه العروض. أنا أفعل ذلك لأنني أرغب في العودة إلى مكان أشعر فيه براحة تامة والعمل مع أشخاص أحبهم ويمكن تبادل بعض المزاح بيننا. أعلم أن عودتي ستسفر عن بعض الآراء المختلطة خاصةً لأنني غبت فترة طويلة وكذلك طريقة تصفيف شعري الحالية سخيفة لكن هذه روعة جماهير WWE”.