جون سينا يكشف عن مثله الأعلى في WWE

اعترف أسطورة المصارعة الحرة للمحترفين WWE جون سينا ​​بأنه يحب تغيير دوره خلال المنافسات، خاصة بعدما بات غير متفرغ للعبة في ظل مشاركته في الأفلام السينمائية، كاشفًا عن مثله الأعلى في WWE.

ويحاول “جون سينا”، بطل العالم 16 مرة، التوفيق بين مشاركته في WWE وأعماله السينمائية، لكنه من المقرر أن يعود في وقت لاحق من هذا الشهر.

وآخر ظهور لـ”جون سينا” على حلبة WWE كان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلال عرض “سوبر شو داون” في ملبورن في أستراليا.

وسيشارك “جون سينا” في ماديسون سكوير غاردن، لكنه أتاح المجال لرغبته بتغيير دوره المستقبلي في المنافسات، حيث قال خلال مقابلة مع برنامج “كريس فان فلييت” التلفزيوني:”هناك مشاعر داخلي تتطلع إلى أن أصبح رجلًا سيئًا في WWE. لكن هذا لن يحدث، لأن هذا ليس دوري، ووظيفتي هي أن أكون أنا”.

وتحدث “جون سينا” ​​أيضًا عن إعجابه بالمصارع السابق “ذا روك” أو الصخرة، واعترف أنه كان له تأثير كبير على مسيرته داخل وخارج الحلبة.

وقال:”أُدين بالكثير إزاء ما قمت به في WWE وفي السينما لدواين جونسون (ذا روك)، لقد كان دائمًا يصيب الهدف سواء أمام التلفزيون أو بعيدًا عنه، ولدينا علاقة جيدة مع بعضنا البعض وقد أخبرته بذلك”.

وأضاف حول ابتعاده عن المصارعة مؤخرًا، قائلًا:”لكل من يقول إنني أصبحت ممثلًا في هوليوود ولم أعد متواجدًا بشكل كامل في WWE هوعلى حق تمامًا، وطالما لا يعرفون سبب اتخاذ هذا القرار لا أتوقع منهم تغيير رأيهم”.