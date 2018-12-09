نقل بيغ كاس أسطورة WWE إلى المستشفى بعد انهياره خارج الحلبة (فيديو)

نُقل أسطورة المصارعة الحرة للمحترفين WWE بيغ كاس إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية خلال أحد عروض المصارعة في فيلادلفيا.

وسقط المصارع الأمريكي الذي يبلغ طوله سبعة أقدام على الأرض، وبدأ في التألم أمام الجماهير في عرض “هارد كور” في حلبة تومي دريمر.

وانهار المصارع البالغ من العمر 31 عامًا واسمه الحقيقي “وليام موريسي” خارج الحلبة، وبينما كان يتحدث للجماهير سقط على الأرض.

وخضغ “بيغ كاس” للعلاج من قِبل الطاقم الطبي، وأشارت تقارير إلى أنه كان يقظًا عندما تم نقله في سيارة إسعاف إلى المستشفى، لكن دون الكشف عن حالته الصحية.

ونفى دريمر أن تكون المخدرات سببًا فيما حدث للمصارع الشهير، قائلًا:”من فضلكم صلّوا من أجل بيغ كاس، الذي عانى من نوبة مرضية، ليس لها أي علاقة بالمخدرات”.

وكان إنزو آموري بين النجوم الذين تمنوا له الشفاء العاجل، حيث كتب عبر حسابه على تويتر، قائلًا: “أرجو الدعاء لبيغ كاس”.

وكان من المتوقع أن يشارك “بيغ كاس” في العرض بعد ظهوره لأول مرة في الأول من ديسمبر/كانون الأول الحالي.