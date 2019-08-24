اشتباكات وتدافع بين الجمهور والأمن في حفل لمحمد رمضان بمصر (فيديو وصور)

شهد حفل للفنان المصري محمد رمضان، أقيم في بورتو مارينا في الساحل الشمالي بمصر، حالة من الهرج، فمع انطلاقه حدث تدافع من الجمهور الذي لم يحصل على تذاكر لحضور الحفل وقام باختراق السور الحديدي.

وتدخل الأمن لمنع الجمهور في البداية إلا أن كثرتهم وتدافعهم الشديد أديا إلى اشتباك ”البودي جارد“ المكلف بتأمين الحفل معهم لمنعهم بالقوة، وهو ما أغضب كثيرين.

وأبدى محمد رمضان رد فعل غاضبًا تجاه ما حدث في بداية حفله الذي كاد يفسد ويتحول إلى ساحة معارك، وأظهرت بعض الصور التي التقطت الفنان يحاول احتواء بعض الشباب الغاضب.

وبعد ذلك استمر الحفل وسط حضور جماهيري كبير، أبدى سعادة وتفاعلًا كبيرًا مع أغاني محمد رمضان رقصًا وغناء.

وحرص على حضور حفل محمد رمضان، في الساحل الشمالي، عدد من نجوم الفن والرياضة بينهم لوسي وشحته كاريكا وحسام داغر ورمضان صبحي والمنتج ياسر سليم والمنتج محمد محسن جابر المسؤول عن تنظيم حفلات محمد رمضان في مصر.

وقدم محمد رمضان لجمهوره باقة من أغانيه التي أطلقها على مدار الـ3 أعوام الماضية والتي تنوعت بين الأغاني المنفردة والفيديوهات المصورة ومنها: ”مافيا، نمبر وان، أنا الملك، أقوى كارت، القمر، فيرس“، وفاجأ ”رمضان‘“جمهوره بـ3 أغانٍ جديدة هي: ”السلطان، فرزاتشى، كزانوفا“.

يُذكر أن محمد رمضان، مُنح تصريحًا بالغناء شريطة توقيعه على تعهّد بالظهور على المسرح بشكل لائق، احترامًا للجمهور وللمهنة، والتعهد بعدم وقوع أي مشاكل في الحفل، أو تلقي بلاغات ضده.