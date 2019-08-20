”الموسيقيين“ تمنح محمد رمضان تصريحًا بالغناء في حفله المقبل.. ولكن بشرط

يستعد النجم المصري محمد رمضان، لإحياء حفله الغنائي الثاني في مصر، مساء الجمعة المُقبل 23 أغسطس الجاري، في مدينة العلمين الجديدة، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير في ظل إعلان ”رمضان“، تخفيض أسعار تذاكر الحفل.

وبشأن منح محمد رمضان، تصريحًا بالغناء أرسل خطابًا لنقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر، موقع من الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين بالموافقة على إحيائه حفلًا غنائيًا كونه عضوًا بنقابة الممثلين.

وأكد دكتور علاء سلامة، وكيل مجلس نقابة الموسيقيين، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ أن النقابة منحت محمد رمضان، ترخيص الغناء في العلمين بشرط وهو كتابته تعهدًا بأن يظهر على المسرح بشكل لائق.

وأوضح وكيل مجلس النقابة، أن هذا التعهد يأتي تفاديًا لحدوث أي أزمة لاحقة على الحفل، خاصًة أن النقابة واجهت أزمات وبلاغات ضد محمد رمضان بعد ظهوره ”عاريًا“ في حفله الأول الذي أقيم قبل نحو أربعة أشهر في التجمع.

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أنهت الخلاف القائم بين محمد رمضان، والمنتج المصري محمد محسن جابر، صاحب شركة ”ستارز“ بعد توقيع الأول عقدًا مع شركة ”روتانا“ للصوتيات والمرئيات رغم ارتباطه بعقد مع الأخير.

وتجاوز ”رمضان“ أزمة منعه من الغناء بشكل ودّي، وأنهى الشكوى المقدمة ضده، وتم التوصل إلى مد فترة التعاقد بينهما مدة عامين آخرين يكون بموجبه الحق لجابر منفردًا في تنظيم حفلات الفنان محمد رمضان.